В Красноярске зимой хотят использовать снегоплавильные машины — узнали подробности

Posted 30 октября, 08:18
Published 30 октября, 08:18
Modified 30 октября, 10:08
Updated 30 октября, 10:08
Две снегоплавильные машины привезли в Красноярск в ноябре 2021 года. Установки производства канадской фирмы Trecan подарили городу после переговоров экс-губернатора Александра Усса с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
В течение нескольких лет установки не запускали из-за дороговизны использования. Однако в 2023 году машины запустили.
Как уточнили «ПМ» в пресс-службе муниципального предприятия, объем применения снегоплавильных машин будет зависеть от количества выпавшего снега.
«Этой зимой мы планируем использовать обе машины. Одна из них расположена на улице Мичурина, 75, другая — на очистных сооружениях в Тихих зорях.
Производительность снегоплавильных машин напрямую зависит от температуры окружающей среды. Максимальная производительность достигается при температуре до -10 градусов. При снижении температуры производительность падает».
В САТП не смогли уточнить, во сколько обошлась бюджету подготовка оборудования. В муниципальном предприятии сообщили, что существует муниципальный контракт, в котором предусмотрена стоимость за единицу плавления снега.
В середине октября стало известно, что предстоящей зимой дороги в Красноярске будут обрабатывать противогололедным реагентом твердым (ПГРТ).
«Проспект Мира» спросил у представителей САТП, зачем тогда нужно запускать снегоплавильные машины, если будут использоваться химреагенты.
«Применение противогололедных материалов, таких как ПГРТ, не связано с работой снегоплавильных машин, поскольку многокомпонентные соли полностью не плавят снег, и его все равно необходимо будет утилизировать».
В марте этого года красноярцы жаловались на снегоотвал на Высотной, который расположен возле ручья Серебряный. Жители опасались, что грязная талая вода попадет прямо в ручей, а потом и в Енисей.
В муниципальном предприятии САТП корреспонденту «ПМ» сообщили, что на каждом снегоотвале установлены емкости, куда собираются талые воды.
«Объем каждой емкости составляет от 10 до 20 кубометров. После того, как вода соберется, емкости будут утилизированы через очистные сооружения „КрасКом“».
Руководитель муниципального предприятия САТП Антон Старовойтов заявил, что этой зимой дороги в Красноярске будут обрабатывать экологически чистым противогололедным реагентом.
Согласно порталу госзакупок, предприятие уже подписало договор на поставку 5 200 тонн твердого противогололедного реагента. Договор на 203 миллиона 309 тысяч рублей заключен с компанией «Транссервис», которая поставляла в Красноярск противогололедный реагент «ХКНМ». В 2022 году арбитражный суд запретил использовать этот реагент в городе.
Согласно данным «Спарка», «Транссервис» зарегистрирован по тому же адресу и имеет того же учредителя, что и производитель «Бионорда», Уральский завод противогололедных материалов.