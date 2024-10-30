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Posted 30 октября, 03:53

Published 30 октября, 03:53

Modified 30 октября, 05:00

Updated 30 октября, 05:00

Владельца сауны осудят за отравление хлором семи человек

Владельца сауны осудят за отравление хлором семи человек

30 октября 2024, 03:53
Фото: t.me/krksledkom.
В Красноярском крае владельца сауны будут судить за отравление хлором 7 посетителей.

Все произошло в Минусинске весной этого года. По версии следствия, ночью 21 апреля компания из 13 человек отдыхала в сауне «Вегас».

21 и 22 апреля семь человек, в том числе двое подростков, обратились в больницу с признаками отравления хлором. Впоследствии врачи подтвердили диагноз.

Как сообщает СК, в сауне не следили за качеством воды и состоянием воздушной среды, не соблюдали режим эксплуатации бассейнов, не контролировали процесс использования хлора для обеззараживания воды в бассейн и т. д.

Следователи отмечают, что 7 посетителей отравились из-за высокой концентрации хлора в воздухе сауны. Утверждается, что это произошло из-за плохого проветривания помещения.

В итоге от острого химического отравления пострадали 7 человек в возрасте от 18 до 27 лет, включая двух подростков — 15 и 17 лет.

Владелец сауны признал свою вину. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярский край#Минусинск#СК#Отравление#Уголовное дело#Сауна
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