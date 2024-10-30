В Норильске строят десятки новых зданий и благоустраивают старые

«Норникель» благоустраивает старые дома и здания в Норильске, а также строит новые в рамках комплексного плана социально-экономического развития до 2035 года.

На улице 50 лет Октября завершается строительство двух девятиэтажек. Около 200 человек занимаются отделкой помещений и ведут наружные работы. «На торце одноподъездного дома можно увидеть логотип компании „Норникель“ и герб города — символ того, что мы совместно с муниципалитетом строим эти дома», — отметил заместитель руководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля» Владимир Ерохин Благоустроили и прилегающую территорию — летом уложили асфальт, установили детскую игровую площадку. К началу осени засыпали участки черноземом и засеяли газоны, чтобы с приходом тепла появились первые всходы. Фото: ttelegraf.ru В жилом образовании Оганер собираются строить восемь многоэтажных домов, детский сад и школу. Уже провели инженерные изыскания, разработали два варианта эскизного проекта и документацию по планировке. На улицах Павлова и Кирова разобрали старые конструкции домов, смонтировали каркасы, благоустроили территорию и установили окна. Сейчас кладут полы, монтируют фасады, крыльца, перегородки и коммуникации. Еще «Норникель» профинансировал капитальный ремонт центра соцобслуживания «Норильский» и строительство пожарного депо в Оганере. На улице Первомайской завершили капитальный ремонт детского сада. Еще подрядчики строят новую поликлинику, которую смогут посещать 1000 пациентов за смену.