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Posted 30 октября, 07:52

Published 30 октября, 07:52

Modified 30 октября, 07:54

Updated 30 октября, 07:54

В Норильске строят десятки новых зданий и благоустраивают старые

В Норильске строят десятки новых зданий и благоустраивают старые

30 октября 2024, 07:52
Фото: ttelegraf.ru.
«Норникель» благоустраивает старые дома и здания в Норильске, а также строит новые в рамках комплексного плана социально-экономического развития до 2035 года.

На улице 50 лет Октября завершается строительство двух девятиэтажек. Около 200 человек занимаются отделкой помещений и ведут наружные работы.

«На торце одноподъездного дома можно увидеть логотип компании „Норникель“ и герб города — символ того, что мы совместно с муниципалитетом строим эти дома», — отметил заместитель руководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля» Владимир Ерохин

Благоустроили и прилегающую территорию — летом уложили асфальт, установили детскую игровую площадку. К началу осени засыпали участки черноземом и засеяли газоны, чтобы с приходом тепла появились первые всходы.

Фото: ttelegraf.ru

В жилом образовании Оганер собираются строить восемь многоэтажных домов, детский сад и школу. Уже провели инженерные изыскания, разработали два варианта эскизного проекта и документацию по планировке.

На улицах Павлова и Кирова разобрали старые конструкции домов, смонтировали каркасы, благоустроили территорию и установили окна. Сейчас кладут полы, монтируют фасады, крыльца, перегородки и коммуникации.

Еще «Норникель» профинансировал капитальный ремонт центра соцобслуживания «Норильский» и строительство пожарного депо в Оганере.

На улице Первомайской завершили капитальный ремонт детского сада. Еще подрядчики строят новую поликлинику, которую смогут посещать 1000 пациентов за смену.

#Владислав Савончик
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