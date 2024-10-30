Земля без Гольдмана настолько очистилась: рассказываем о самых богатых аграгриях края

Нет в рейтинге и Сергея Толстикова, который сейчас выступает директором АО «Искра». Три года назад его семья находилась на 15-м месте рейтинга с активами в 2,5 млрд рублей и прибылью в 541,5 млн. Сейчас его долю владения в акционерном обществе установить по открытым источникам невозможно — 100% предприятия принадлежат «гражданам России». На конец 2023 года активы «Искры» оценивались почти в 8 млрд, а прибыль в 385 млн.