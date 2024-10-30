Земля без Гольдмана настолько очистилась: рассказываем о самых богатых аграгриях края

Posted 30 октября, 09:00
Published 30 октября, 09:00
Modified 30 октября, 11:45
Updated 30 октября, 11:45
В рейтинге 2021-го самым богатым агробизнесменом был Роман Гольдман. Тогда, будучи депутатом заксобрания, владельцем и руководителем «Голдман групп», он занимал 7-е место в рейтинге. Его активы оценивались в 14,9 миллиарда, а чистая прибыль предприятий составила 444,9 миллиона рублей.
По последним финансовым отечностям Гольдман упал в рейтинге на 201-е место — по состоянию на конец 2023 года за предприятиями все еще числились активы на 2,28 млрд рублей и убытки в 290 млн. Сейчас уже экс-депутат и экс-директор агрохолдинга находится в розыске по двум уголовным делам о мошенничестве. На его имущество наложен арест, а компании проходят процедуру банкротства.
Гольдман не единственный агробизнесмен, которого не оказалось в топ-100. В новом рейтинге нет и Валерия Исаева, депутата заксобрания и директора агропромышленного предприятия АО «Назаровское». В 2021 году он вместе сыном находился на 12 месте в рейтинге с активами в 6,5 млрд рублей и чистой прибылью в 279,7 млн рублей.
АО «Назаровское» не публикует данные о владельцах, поэтому кому принадлежит компания, непонятно, официально у Исаева лишь 0,19% акций и он числится на предприятии директором. Сами активы компании при этом оцениваются в 10 млрд, а чистая прибыль за год составила 94 млн.
Нет в рейтинге и Сергея Толстикова, который сейчас выступает директором АО «Искра». Три года назад его семья находилась на 15-м месте рейтинга с активами в 2,5 млрд рублей и прибылью в 541,5 млн. Сейчас его долю владения в акционерном обществе установить по открытым источникам невозможно — 100% предприятия принадлежат «гражданам России». На конец 2023 года активы «Искры» оценивались почти в 8 млрд, а прибыль в 385 млн.
Василий Герман и его жена Анна заняли 12 место в рейтинге (в рейтинге 2021-го года у них было 9 место). Основной бизнес — лизинговая компания «Дельта» и другие с общей стоимостью активов в 6,3 млрд рублей. Супруга бизнесмена единолично владеет агрохолдингом «Дары Малиновки», который открыла вместе с мужем.
В 2022 году в одном из интервью Анна говорила, что ранее никогда не занималась сельским хозяйством и холдинг на старте столкнулся с рядом серьезных препятствий: от дорогой логистики до отсутствия доверия со стороны покупателей. В 2023 году «Дары» с активами в 1,4 млрд принесли семье 255 млн прибыли.
Алексей Березинский — сын основателя агрокомплекса и заправок «Фортуна» Николая Березинского. Юридически отец уже отошел от дел, передав почти весь свой бизнес сыну. В своем агрокомплексе Николай имеет долю всего 6,1% и должность гендиректора.
В 2021 году семья была на 42 месте, в этом — на 47-м. На выращивании рапса Алексей Березинский заработал в 2023 году 271 млн рублей. Оставшиеся 12 млн ему принесли хлебоприемное предприятие в Шарыпово и АЗС «Фортуна Плюс».
Юрий Шевель единолично владеет сельхозпредприятием «Мильман». Оно занимается полным циклом производства хлеба и всяческой сдобной снеди, от выращивания пшеницы до выпечки готового продукта.
Предприятие работает с 2008 года, получает господдержку и чувствует себя неплохо — за год Шевель заработал на булках 136 млн рублей. Сам Шевель упал с 25 место на 66-е по сравнению с 2021-м годом.
Александр Найверт с 2002 года занимается агробизнесом. Ему принадлежит крестьянское хозяйство «Родник», которое неоднократно называли лучшим в Красноярском крае.
По словам самого бизнесмена, основную прибыль крестьяне получают с растениеводства, а вот животноводство, хоть и не убыточно, но особых денег не приносит. Тем не менее, работа на земле принесла Найверту 102 млн чистой прибыли. Но при этом за три года он просел в рейтинге с 77-го места на 91-е.
Александр Бойченко не попал в топ-100 в 2021-м году, однако в 2024-м ему досталось 94-е место в рейтинге. Бойченко принадлежит агрофирма «Учумская», которая занимается выращиванием зерновых. Прибыль у «Учумской» невелика, несмотря на более чем миллиард выручки — всего 57 млн.
Сам Бойченко не так прост, как его агрофирма — он дотянулся аж до кресла депутата заксобрания края от КПРФ.