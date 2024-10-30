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Posted 30 октября, 09:00

Published 30 октября, 09:00

Modified 30 октября, 11:45

Updated 30 октября, 11:45

Стали известны самые богатые агробизнесмены Красноярского края

Земля без Гольдмана настолько очистилась: рассказываем о самых богатых аграгриях края

30 октября 2024, 09:00
Фото: Голдман групп.

Стали известны самые богатые агробизнесмены Красноярского края

В рейтинг ста самых богатых жителей Красноярского края, составленный «Проспектом Мира», попали пять предпринимателей с агробизнесом, а трое вовсе пропали. Рассказываем, как поменялось положение за последние три года.

Роман Гольдман: c седьмого места на 201-е

В рейтинге 2021-го самым богатым агробизнесменом был Роман Гольдман. Тогда, будучи депутатом заксобрания, владельцем и руководителем «Голдман групп», он занимал 7-е место в рейтинге. Его активы оценивались в 14,9 миллиарда, а чистая прибыль предприятий составила 444,9 миллиона рублей.

Фото: Голдман групп

По последним финансовым отечностям Гольдман упал в рейтинге на 201-е место — по состоянию на конец 2023 года за предприятиями все еще числились активы на 2,28 млрд рублей и убытки в 290 млн. Сейчас уже экс-депутат и экс-директор агрохолдинга находится в розыске по двум уголовным делам о мошенничестве. На его имущество наложен арест, а компании проходят процедуру банкротства.

Исчезновение депутата заксобрания Валерия Исаева

Фото: Заксобрание Красноярского края

Гольдман не единственный агробизнесмен, которого не оказалось в топ-100. В новом рейтинге нет и Валерия Исаева, депутата заксобрания и директора агропромышленного предприятия АО «Назаровское». В 2021 году он вместе сыном находился на 12 месте в рейтинге с активами в 6,5 млрд рублей и чистой прибылью в 279,7 млн рублей.

АО «Назаровское» не публикует данные о владельцах, поэтому кому принадлежит компания, непонятно, официально у Исаева лишь 0,19% акций и он числится на предприятии директором. Сами активы компании при этом оцениваются в 10 млрд, а чистая прибыль за год составила 94 млн.

Пропавшая «Искра» Сергея Толстикова

Фото: Александр Черных / Правительство Красноярского края

Нет в рейтинге и Сергея Толстикова, который сейчас выступает директором АО «Искра». Три года назад его семья находилась на 15-м месте рейтинга с активами в 2,5 млрд рублей и прибылью в 541,5 млн. Сейчас его долю владения в акционерном обществе установить по открытым источникам невозможно — 100% предприятия принадлежат «гражданам России». На конец 2023 года активы «Искры» оценивались почти в 8 млрд, а прибыль в 385 млн.

Семья Герман, «Дары Малиновки»

Василий Герман и его жена Анна заняли 12 место в рейтинге (в рейтинге 2021-го года у них было 9 место). Основной бизнес — лизинговая компания «Дельта» и другие с общей стоимостью активов в 6,3 млрд рублей. Супруга бизнесмена единолично владеет агрохолдингом «Дары Малиновки», который открыла вместе с мужем.

В 2022 году в одном из интервью Анна говорила, что ранее никогда не занималась сельским хозяйством и холдинг на старте столкнулся с рядом серьезных препятствий: от дорогой логистики до отсутствия доверия со стороны покупателей. В 2023 году «Дары» с активами в 1,4 млрд принесли семье 255 млн прибыли.

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Семья Березинских, «Фортуна»

Алексей Березинский — сын основателя агрокомплекса и заправок «Фортуна» Николая Березинского. Юридически отец уже отошел от дел, передав почти весь свой бизнес сыну. В своем агрокомплексе Николай имеет долю всего 6,1% и должность гендиректора.

В 2021 году семья была на 42 месте, в этом — на 47-м. На выращивании рапса Алексей Березинский заработал в 2023 году 271 млн рублей. Оставшиеся 12 млн ему принесли хлебоприемное предприятие в Шарыпово и АЗС «Фортуна Плюс».

Юрий Шевель, «Мильман»

 

Фото: соцсети

Юрий Шевель единолично владеет сельхозпредприятием «Мильман». Оно занимается полным циклом производства хлеба и всяческой сдобной снеди, от выращивания пшеницы до выпечки готового продукта.

Предприятие работает с 2008 года, получает господдержку и чувствует себя неплохо — за год Шевель заработал на булках 136 млн рублей. Сам Шевель упал с 25 место на 66-е по сравнению с 2021-м годом.

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Александр Найверт, «Родник»

Фото: moyaokruga.ru

Александр Найверт с 2002 года занимается агробизнесом. Ему принадлежит крестьянское хозяйство «Родник», которое неоднократно называли лучшим в Красноярском крае.

По словам самого бизнесмена, основную прибыль крестьяне получают с растениеводства, а вот животноводство, хоть и не убыточно, но особых денег не приносит. Тем не менее, работа на земле принесла Найверту 102 млн чистой прибыли. Но при этом за три года он просел в рейтинге с 77-го места на 91-е.

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Новичок с «Учумской»: депутат-коммунист Александр Бойченко

Фото: Корнеев К. sobranie.info

Александр Бойченко не попал в топ-100 в 2021-м году, однако в 2024-м ему досталось 94-е место в рейтинге. Бойченко принадлежит агрофирма «Учумская», которая занимается выращиванием зерновых. Прибыль у «Учумской» невелика, несмотря на более чем миллиард выручки — всего 57 млн.

Сам Бойченко не так прост, как его агрофирма — он дотянулся аж до кресла депутата заксобрания края от КПРФ.

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