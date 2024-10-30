prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 04:04

Published 30 октября, 04:04

Modified 30 октября, 05:01

Updated 30 октября, 05:01

Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля

Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля

30 октября 2024, 04:04
Фото: СК Красноярского края.
В Железногорске задержали 25-летнего парня по подозрению в убийстве 84-летней женщины. Об этом сообщили в краевом СК.

По данным следствия, в обед 29 октября подозреваемый пришел к приятелю в квартиру, но там была лишь бабушка приятеля. Дверь была не заперта, мужчина вошел в квартиру, а женщина стала его прогонять. Парень ударил ее несколько раз руками и ногами по голове и грудной клетке. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото: СК Красноярского края

Против жителя Железногорска возбудили уголовное дело за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ближайшее время его допросят.

Читайте также:
В Красноярске военный избил жену до смертиПарень до смерти избил своего дедушку за просьбу покормить котаКомпания подростков забила палками бездомных. Их нашли спустя 18 лет
#Владислав Савончик#Красноярск#Арест#Убийство#Железногорск#СК#Следствие#Подозреваемый#Преступление#Женщина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика