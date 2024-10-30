Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля

По данным следствия, в обед 29 октября подозреваемый пришел к приятелю в квартиру, но там была лишь бабушка приятеля. Дверь была не заперта, мужчина вошел в квартиру, а женщина стала его прогонять. Парень ударил ее несколько раз руками и ногами по голове и грудной клетке. От полученных травм женщина скончалась на месте.