Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля

Posted 30 октября, 04:04
Published 30 октября, 04:04
Modified 30 октября, 05:01
Updated 30 октября, 05:01
По данным следствия, в обед 29 октября подозреваемый пришел к приятелю в квартиру, но там была лишь бабушка приятеля. Дверь была не заперта, мужчина вошел в квартиру, а женщина стала его прогонять. Парень ударил ее несколько раз руками и ногами по голове и грудной клетке. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Против жителя Железногорска возбудили уголовное дело за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ближайшее время его допросят.