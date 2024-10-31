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Posted 31 октября, 07:06

Published 31 октября, 07:06

Modified 31 октября, 07:08

Updated 31 октября, 07:08

50% красноярцев не готовы снижать ожидания по зарплате, когда ищут работу

50% красноярцев не готовы снижать ожидания по зарплате, когда ищут работу

31 октября 2024, 07:06
Фото: 1MI.
50% красноярцев во время поиска новой работы не готовы снижать свои ожидания по зарплате.

Опрос жителей провел сервис SuperJob. Каждый второй красноярец не готов уступать работодателю в зарплате.

Однако 42% опрошенных потенциально готовы уступить в размере зарплаты при трудоустройстве. Каждый пятый согласен на снижение в размере 5% от заработка, 17% респондентов — не более 10%. В среднем соискатели готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%.

При этом, зарплатные ожидания у мужчин по большинству профессий выше, чем у женщин. А среди респондентов с доходом более 100 тысяч рублей в месяц готовы снижать свои зарплатные ожидания лишь 4 из 10.

Безработные чаще соглашаются на меньшую зарплату, чем трудоустроенные — 47% против 37% среди тех, кто ищет работу. Среднестатистический безработный соискатель готов получать на 9,9% меньше, в то время как работающий согласится уступить 8,4%.

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