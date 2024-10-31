50% красноярцев не готовы снижать ожидания по зарплате, когда ищут работу

Posted 31 октября, 07:06
Published 31 октября, 07:06
Modified 31 октября, 07:08
Updated 31 октября, 07:08
Опрос жителей провел сервис SuperJob. Каждый второй красноярец не готов уступать работодателю в зарплате.
Однако 42% опрошенных потенциально готовы уступить в размере зарплаты при трудоустройстве. Каждый пятый согласен на снижение в размере 5% от заработка, 17% респондентов — не более 10%. В среднем соискатели готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%.
При этом, зарплатные ожидания у мужчин по большинству профессий выше, чем у женщин. А среди респондентов с доходом более 100 тысяч рублей в месяц готовы снижать свои зарплатные ожидания лишь 4 из 10.
Безработные чаще соглашаются на меньшую зарплату, чем трудоустроенные — 47% против 37% среди тех, кто ищет работу. Среднестатистический безработный соискатель готов получать на 9,9% меньше, в то время как работающий согласится уступить 8,4%.