Больше 400 красноярских студентов стали участниками «Уроков бизнеса» со Сбером

Posted 31 октября, 10:29
Published 31 октября, 10:29
Modified 31 октября, 10:31
Updated 31 октября, 10:31
Бизнесмены рассказали студентам рассказали о первых шагах в открытии своего дела, ошибках и лайфхаках, а еще поговорили о том, как мыслят предприниматели. А эксперты Сбера говорили о мерах поддержки бизнеса на старте, регистрации ИП и ООО, финансовых и нефинансовых сервисах, которые могут быть полезны предпринимателям и самозанятым.
«Уроки бизнеса — это реальные истории и кейсы красноярских предпринимателей, наших клиентов — самый наглядный опыт для начинающих бизнесменов, — рассказал заместитель управляющего Красноярским отделением Сбера Станислав Федоров. — Этот проект мы проводим для студентов — они будущее нашей страны, наиболее активная часть общества, которая вносит новые и нестандартные идеи в существующие проекты. Наша задача погрузить ребят в предпринимательские истории, организовать живой диалог с бизнесменами. Кроме того, в рамках уроков мы приглашаем всех, кто хочет попробовать себя в бизнесе присоединиться к акселератору „Первое дело“. До конца года Сбер проведет еще не менее 10 уроков бизнеса в красноярских вузах».
Кроме того, студентам рассказали о бизнес-акселераторе «Первое дело», который сейчас доступен всем желающим. Акселератор Сбера дает возможность всем, интересующимся открытием своего бизнеса, пройти обучение основам предпринимательства, заработать свои первые деньги и получить эксклюзивную поддержку банка.