Больше 400 красноярских студентов стали участниками «Уроков бизнеса» со Сбером

Бизнесмены рассказали студентам рассказали о первых шагах в открытии своего дела, ошибках и лайфхаках, а еще поговорили о том, как мыслят предприниматели. А эксперты Сбера говорили о мерах поддержки бизнеса на старте, регистрации ИП и ООО, финансовых и нефинансовых сервисах, которые могут быть полезны предпринимателям и самозанятым.