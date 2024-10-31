Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов

Posted 31 октября, 07:59
Published 31 октября, 07:59
Modified 31 октября, 08:01
Updated 31 октября, 08:01
О сроках распродаж и советах, как к ним подготовиться, пишет издание «Новые Известия».
В России распродажа «11.11», как правило, стартует за несколько дней до 11 ноября и длится еще несколько дней после. Но на некоторых маркетплейсах она уже началась. Например, на «Озоне» и «Вайлдберриз».
На «Мегамаркете» распродажа «11.11» называется «Зеленый день» и длится только сутки — с 11 по 12 ноября. На «Яндекс Маркете» распродажа начнется 1 ноября и продлится до 13 ноября.
К 11 ноября некоторые магазины косметики также установили скидки, но основные дисконты следует ожидать к концу месяца, когда наступит
Вот когда начнется «Черная пятница» в 2024 году в магазиных и маркетплейсах:
Однако многие магазины еще не объявили сроков акции «Черная пятница».
Совет первый — отслеживать стоимость товара. Делать это стоит не накануне распродажи и в дни ее проведения, а хотя бы за месяц до этого — так будет легче понять реальную цену товара. Скидка в 50-70% не всегда соответствует реальности, если до этого продавец увеличил цену в 1,5 раза.
Есть даже специальные программы, которые помогают отслеживать изменение цен на маркетплейсах. Например, расширение Moneyplace.
Совет второй — сравнивать цены в разных магазинах. Цены и размер скидки на одни и те же товары могут отличаться. Причем как на разных маркетплейсах, так и внутри одного, но у разных продавцов.
Совет третий — искать купоны и промокоды. Их может предоставить продавец в карточке товара на маркетплейсе, или их можно найти в поисковике и на официальных страницах магазинов в соцсетях.
Чтобы защититься от импульсивных покупок в период распродаж, составьте заранее список того, что вам нужно. Также стоит установить лимит трат — сумму, которую вы безболезненно можете потратить в период «больших скидок».