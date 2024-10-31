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Posted 31 октября, 07:59

Published 31 октября, 07:59

Modified 31 октября, 08:01

Updated 31 октября, 08:01

Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов

Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов

31 октября 2024, 07:59
Фото: 1MI.
В ноябре ожидаются сразу две большие распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Рассказываем, когда они проходят, можно ли в реальности купить товары со скидкой в 90% и как не попасться на уловки продавцов.

О сроках распродаж и советах, как к ним подготовиться, пишет издание «Новые Известия».

Когда будут распродажи?

В России распродажа «11.11», как правило, стартует за несколько дней до 11 ноября и длится еще несколько дней после. Но на некоторых маркетплейсах она уже началась. Например, на «Озоне» и «Вайлдберриз».

На «Мегамаркете» распродажа «11.11» называется «Зеленый день» и длится только сутки — с 11 по 12 ноября. На «Яндекс Маркете» распродажа начнется 1 ноября и продлится до 13 ноября.

К 11 ноября некоторые магазины косметики также установили скидки, но основные дисконты следует ожидать к концу месяца, когда наступит

Вот когда начнется «Черная пятница» в 2024 году в магазиных и маркетплейсах:

  • «Озон» — 29 ноября в 00:00 часов.
  • «Вайлдберриз» — с 16 по 27 ноября.
  • «Мегамаркет» — с 13 по 30 ноября.
  • «М.Видео — Эльдорадо» — до 2 декабря.
  • «Ламода» — с 1 по 26 ноября.
  • «Спортмастер» — с 23 по 30 ноября.
  • «Рив Гош» — 29–30 ноября.
  • «Л’этуаль» — с 1 ноября по 1 декабря.
  • «Золотое яблоко» — с 1 по 30 ноября.

Однако многие магазины еще не объявили сроков акции «Черная пятница».

Как купить товар в период распродаж с максимальной скидкой?

Совет первый — отслеживать стоимость товара. Делать это стоит не накануне распродажи и в дни ее проведения, а хотя бы за месяц до этого — так будет легче понять реальную цену товара. Скидка в 50-70% не всегда соответствует реальности, если до этого продавец увеличил цену в 1,5 раза.

Фото: 1MI

Есть даже специальные программы, которые помогают отслеживать изменение цен на маркетплейсах. Например, расширение Moneyplace.

Совет второй — сравнивать цены в разных магазинах. Цены и размер скидки на одни и те же товары могут отличаться. Причем как на разных маркетплейсах, так и внутри одного, но у разных продавцов.

Совет третий — искать купоны и промокоды. Их может предоставить продавец в карточке товара на маркетплейсе, или их можно найти в поисковике и на официальных страницах магазинов в соцсетях.

Чтобы защититься от импульсивных покупок в период распродаж, составьте заранее список того, что вам нужно. Также стоит установить лимит трат — сумму, которую вы безболезненно можете потратить в период «больших скидок».

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