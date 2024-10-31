Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов

Совет первый — отслеживать стоимость товара. Делать это стоит не накануне распродажи и в дни ее проведения, а хотя бы за месяц до этого — так будет легче понять реальную цену товара. Скидка в 50-70% не всегда соответствует реальности, если до этого продавец увеличил цену в 1,5 раза.