Фонд Потанина объявил пять грантовых конкурсов на миллиард рублей

Конкурс «Спорт для всех» — частью самой молодой программы Фонда «Сила спорта» и проводится с 2021 года. В его фокусе — инициативы НКО по развитию социального спорта. Фонд уже поддержал 241 проект. Заявки на конкурс будут приниматься до 12 декабря 2024 года. Грантовый фонд конкурса — 200 млн рублей.