Фонд Потанина объявил пять грантовых конкурсов на миллиард рублей

Posted 31 октября, 07:10
Published 31 октября, 07:10
Modified 31 октября, 07:10
Updated 31 октября, 07:10
В Фонде отметили, что продолжают наращивать масштабы поддержки в ответ на запрос профессионального сообщества и изменения среды. Увеличены максимальные суммы грантов в программе «Музей без границ»:
Прием заявок на эти конкурсы уже стартовал и продлится до 17 декабря. В ближайшее время заявки начнут приниматься на конкурс «Спорт для всех» благотворительной программы «Сила спорта» и на конкурс для преподавателей Стипендиальной программы Владимира Потанина.
«Вместе с объявленным 17 октября стипендиальным конкурсом, а также конкурсами „Профессиональное развитие“, Школа Фонда — 2025, „Практики личной филантропии и альтруизма“, которые стартуют в 2025 году, общий грантовый фонд в сезоне 2024/2025 составит 1 млрд рублей», — отметили в фонде.
Фонд занимается поддержкой музейных специалистов и музеев с 2003 года. В этом году общий грантовый фонд программы — 225 млн рублей, из них — 90 млн рублей приходится на «Индустриальный эксперимент», 75 млн рублей — на «Музей 4.0», 60 млн рублей — на «Креативный музей».
С 2001 года Фонд выделил более 2 500 грантов для преподавателей из более чем 130 российских вузов. Прием заявок на грантовый конкурс для преподавателей в сезоне 2024/2025 продлится до 14 января 2025 года. Общий грантовый фонд конкурса составляет 75 млн рублей.
Конкурс «Спорт для всех» — частью самой молодой программы Фонда «Сила спорта» и проводится с 2021 года. В его фокусе — инициативы НКО по развитию социального спорта. Фонд уже поддержал 241 проект. Заявки на конкурс будут приниматься до 12 декабря 2024 года. Грантовый фонд конкурса — 200 млн рублей.
В 2024 году поддержку в 3,5 млн рублей получил от Фонда Красноярский музей Сурикова на проект «Арт-резиденция „По следам“». Он объединит возможности музея и молодых сибирских художников в новом формате.
Еще грант выиграл национальный парк «Столбы». Деньги направят на создание новой тропы «Речная долина» и новую образовательную программу по геологии для школьников. В 2023 году Фонд пожертвовал 10 млн рублей Красноярской филармонии.