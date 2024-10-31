Где дешево снять гостиницу в Красноярске и с чем там придется столкнуться

Posted 31 октября, 07:46
Published 31 октября, 07:46
Modified 31 октября, 14:46
Updated 31 октября, 14:46
Ни одна из гостиниц, которая оказалась в нашем рейтинге, не набрала даже «тройку» в 2ГИС. Мы смотрели отзывы на гостиницы и гостиничные комплексы, набравшие не меньше 20 оценок в сервисе.
Три «худших» гостиницы оказались на правом берегу, остальные две — на левом.
Примечательно, что в одном из просмотренных нами отелей были и хорошие отзывы — гостиница могла не оказаться в нашем рейтинге, но все испортила администратор — постояльцы жаловались в основном на нее. Где лучше не останавливаться?
Находится гостиница на Красноярскои рабочем, 27 ст. 39, рядом с промзоной. Отель даже имеет одну звезду. Там представлено 120 номеров, есть прачечная, Wi-Fi и можно заехать с животными.
Проживание — от 400 рублей в сутки. Но постояльцы, несмотря на такие приятные условия, остались недовольны грязью, хамством, холодом в номерах и жесткими матрасами.
«Это ужас, какая-то общага, заселилась и весь вечер наблюдала и слышала только одних людей подшофе. Противно мыться, а в туалете такая грязь, что даже в поезде чище. Не советую», — пишет Анастасия.
«Попросили посмотреть номер перед оплатой, ответили мол, что вам там смотреть. На одну ночь переночевать от безвыходного положения — ок. Оставаться там запланировано — точно нет. В номере уюта нет, дверь в туалет разбита», — говорит Татьяна.
«В туалете бумаги нет, освежителя нет, мыла нет. На кухне посуды нет никакой. Матрасы толщиной с одеяло на поломанной скрипучей металлической решетке. Спать больно», — делится другой постоялец.
Находится он тоже на правобережье — Красраб, 30а/6. «Звездности», в отличие от предыдущей гостиницы, нет.
Зато проживание дороже — от 500 рублей в сутки. Кроме номеров, их всего 15, гостям предлагают завтрак, сауну, прачечную, кондиционер, парковку, Wi-Fi и услугу хранения багажа.
Справедливости ради, хорошие отзывы у гостиницы тоже есть. Впечатление гостей подпортила администратор, причем ранее отзывы на персонал были хорошие, жаловаться на «строгую азиатку» начали этим летом и осенью.
«Все бы ничего, но администратор, работающий в данном хостеле, к сожалению, не могу сказать имя, так как не представилась и хамски себя вела, вывела регламент данного заведения на первое место, нежели сервис для клиента. В одном из номеров проживал мой однополчанин. Ожидал отправки поездка этой же ночью. Я живу в городе и так как мой друг уезжает — я решил провести время у него в номере. Мы не шумели, не распивали алкоголь, а всего лишь ходили по магазинам и покупали вещи в дорогу для моего друга. Как мне показалось, данный администратор обнаружил нашу платежную способность и запросила за ожидание гостя в номере дополнительно 1000 рублей», — пишет Денис.
«Очень плохо, пахнет ужасно, персонал не гостеприимный, стены гипсокартон», — сообщает другой пользователь.
«Весь персонал хороший, кроме азиатки. Она ночью занималась сексом с мужиком, плохо общалась с клиентами, зажимала туалетную бумагу и воровала вещи. Редко выносили мусор и запрещали его кидать в мусорку. Начала выселение раньше, чем положено», — утверждает постоялец.
Находится также на правом берегу — улица Айвозовского, 2д. «Звездности» не имеет, но проживание тут обойдется гостям гораздо дороже, чем в предыдущих гостиницах — от полутора тысяч рублей.
Кстати, на несоответствие цена/качество и жалуются постояльцы. Гостям обещают круглосуточное заселение, SPA, сауны, парковку, бассейны — с подогревом, для взрослых, детский, крытый. Можно воспользоваться Wi-Fi, бильярдом, камином и комнатой отдыха. Номеров всего 11.
«Гадюшня полная. Вся прокурена, половики прожженные. Покушать негде рядом взять. Заселился случайно. Если на лавочке в парке не охота ночевать, то заехать можно, да и ценник 2100??? Ну, касарь от силы», — пишет Василий.
«Отзывы как были плохие про несоответствие расценок, так и остаются до сих пор. Сначала говорят одну цену, потом накидывают еще 500 рублей сверху почасовой оплаты и отбирают подарочный час, свинство, не иначе. Приходится во время посещения сауны тратить силы и время, чтобы разобраться в ситуации. Хоть ситуацию и решили в нашу пользу, но все настроение испортили под конец вечера», — говорит Дарья.
«Не гостиница, а притон. Заселили в прокуренный номер, была мысль уехать сразу, но не было сил искать еще что-то. Двери и стены разбиты, хлипкий замок, в душе черная плесень. Постельное белье чистое, хоть и потрепанное жизнью. В соседнем номере занимались сексом не стесняясь. Быстро сделали дела и затихли, может уехали. В 2 часа ночи проснулись, потому что в сауне музон на всю, пьяные оры, мат. Вперемешку со стонами, орами. Оценка этому притону — хуже некуда», — рассказывает Наталья.
Первая гостиница из нашего рейтинга, которая находится на левом берегу — в Ветлужанке на Высотной, 4.
Есть одна звезда, проживание от 2 тысяч рублей. Для гостей предлагают 33 номера, Wi-Fi, прачечную, кондиционер и парковку. Из плюсов — можно заселиться с животными.
А вот отзывы у гостиницы не очень — жалуются люди на грубого администратора, сломанные двери и унитазы.
«Остановилась в этой гостинице на неделю, на троих 2400 рублей в сутки. Гостиница невзрачная, двери неисправны, входная еле как открывается. А дверь в ванную вовсе не закрывается. Унитаз сломан, а еще нас выгнали из номера и предоставили менее комфортный, сказав, что тот забронировали другие люди, хотя там были мы уже два дня. Уборщицы все время косятся и обсуждают что-то между собой, администратор грубит», — пишет один из пользователей.
«Из плюсов — чисто, минусы — окна выходят на дорогу, очень шумно. Администратор нагрубила при выезде, двери не исправные. Нечаянно захлопнулась дверь с ключом внутри, не могли открыть, из-за этого мне предъявили, нагрубили, больше никогда не остановлюсь в данном месте», — говорит Марина.
Следующая гостиница в нашем рейтинге тоже находится на левом берегу — Батурина, 20.
Отель без «звездности», проживание от тысячи рублей, заехать можно круглосуточно в любой из представленных 15 номеров. Есть Wi-Fi, детский уголок, прачечная, кондиционер, парковка и место для хранения багажа.
«Грязно. Уборка в номере раз в 5 дней. Ужас», — говорит Роман.
«Люди, не оставайтесь в этой общаге. Администраторы с трассы как будто, ничего не знают, ни на что ответить не могут. Не переводите им залог, если решили остаться. А лучше уважайте себя, прислушивайтесь к реальным отзывам и ищите ночлег в другом месте. И квартиры тоже стремные у них — старые, вонючие, с тараканами», — пишет Светлана.
«Хуже гостиницы я еще не встречала. То воды горячей нет, то света. Прожили двое суток, даже мусор никто не выносил. Забронировали номер на трое суток. Приехали, сказали, что от одних суток, скорее всего, откажемся. А нам администратор совет дала — оплатите бронь, если решите, что третьи сутки проживать не будете — подойдете пораньше утром и скажете, мы деньги вернем. Пришла утром следующего дня, сказала, что у нас все определилось, третьи сутки жить не будем. А нам отвечают, что деньги за бронь они не возвращают. Не рекомендую и никогда больше не заедем, 1600 в подарок», — жалуется Наталия.
Ранее «ПМ» публиковал топ худших магазинов у дома, топ лучших и худших школ Красноярска по отзывам в интернете, а также топ худших больниц и поликлиник города.