«Из страшного только тыквы»: как красноярские магазины подготовились к Хэллоуину

Posted 31 октября, 08:48
Published 31 октября, 08:48
Modified 31 октября, 10:51
Updated 31 октября, 10:51
Журналисты Sibnovosti.ru прогулялись по красноярским супермаркетам и выяснили, что к празднованию Хэллоуина там не готовились.
В «Ленте», например, не продается ничего к празднику. Из страшного только сами тыквы.
В «Окее» ситуация похожая. Но, в отличие от «Ленты», тыкв там в избытке. Они скромно лежат среди других овощей. И не такие страшные.
В ТРЦ «Планета» корреспондент обошел магазины одежды и фуд-корт — там ни намека на Хэллоуин. Единственный атрибут праздника — большая надувная тыква — там стоит недалеко от входа.
В «Магните» посетители могут встретить только набор тыкв, а в «Пятерочке» даже их не нашлось.
Полки «Красного Яра» тоже пусты — ничего к Хэллоуину там не продается.
Зато к празднованию подготовились некоторые предприниматели. Например, кондитерская на Марковского оборудовала на входе целый уголок с тыквами.
Разговоры о «запрете празднования» Хэллоуина начались еще в 2015 году. Тогда, например, красноярская епархия написала письмо в министерство образования края с рекомендацией отменить празднование в школах из-за того, что жители якобы были недовольны массовым празднованием «языческого праздника».
Через год отменить Хэллоуин требовали красноярские психиатры. По словам специалистов, зарубежный праздник якобы несет опасность для детей, подрывает «патриотические устои» и может вызвать подавленное настроение, страх темноты, агрессию, склонность суициду, энурез и другие проблемы.
В 2017 году православный активист также просил запретить праздник в школах и детсадах из-за «негативного влияния на психику». Позже в епархии заявили, что не собираются запрещать праздник.
Хэллоуин предлагали переименовать в «тыквенный спас», а год назад депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил новое название для праздника — День жутких сказок и историй. Таким образом он предлагал уйти от привязки к «западной культуре» и «иностранного названия», но сохранить привычное многим веселье.