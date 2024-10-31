«Из страшного только тыквы»: как красноярские магазины подготовились к Хэллоуину

Хэллоуин предлагали переименовать в «тыквенный спас», а год назад депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил новое название для праздника — День жутких сказок и историй. Таким образом он предлагал уйти от привязки к «западной культуре» и «иностранного названия», но сохранить привычное многим веселье.