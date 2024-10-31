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Posted 31 октября, 08:48

Published 31 октября, 08:48

Modified 31 октября, 10:51

Updated 31 октября, 10:51

«Из страшного только тыквы»: как красноярские магазины подготовились к Хэллоуину

«Из страшного только тыквы»: как красноярские магазины подготовились к Хэллоуину

31 октября 2024, 08:48
Фото: ru.freepik.com.
Сегодня, в последний день октября, многие отмечают Хэллоуин. Это мистический праздник с атрибутикой загробного мира. Главный символ Хэллоуина — тыква с горящим внутри огоньком — Светильник Джек. Рассказываем, как местные магазины подготовились к празднованию.

Журналисты Sibnovosti.ru прогулялись по красноярским супермаркетам и выяснили, что к празднованию Хэллоуина там не готовились.

В «Ленте», например, не продается ничего к празднику. Из страшного только сами тыквы.

Тыквы в «Ленте»Тыквы в «Ленте»
Тыквы в «Ленте». Фото: Sibnovosti.ru

В «Окее» ситуация похожая. Но, в отличие от «Ленты», тыкв там в избытке. Они скромно лежат среди других овощей. И не такие страшные.

Тыквы в «Окее»Тыквы в «Окее»
Тыквы в «Окее». Фото: Sibnovosti.ru

В ТРЦ «Планета» корреспондент обошел магазины одежды и фуд-корт — там ни намека на Хэллоуин. Единственный атрибут праздника — большая надувная тыква — там стоит недалеко от входа.

Намек на праздник в «Планете»Намек на праздник в «Планете»
Намек на праздник в «Планете». Фото: Sibnovosti.ru

В «Магните» посетители могут встретить только набор тыкв, а в «Пятерочке» даже их не нашлось.

Полки «Красного Яра» тоже пусты — ничего к Хэллоуину там не продается.

Уголок одной из кондитерских в центреУголок одной из кондитерских в центре
Уголок одной из кондитерских в центре. Фото: Sibnovosti.ru

Зато к празднованию подготовились некоторые предприниматели. Например, кондитерская на Марковского оборудовала на входе целый уголок с тыквами.

Разговоры о «запрете празднования» Хэллоуина начались еще в 2015 году. Тогда, например, красноярская епархия написала письмо в министерство образования края с рекомендацией отменить празднование в школах из-за того, что жители якобы были недовольны массовым празднованием «языческого праздника».

Через год отменить Хэллоуин требовали красноярские психиатры. По словам специалистов, зарубежный праздник якобы несет опасность для детей, подрывает «патриотические устои» и может вызвать подавленное настроение, страх темноты, агрессию, склонность суициду, энурез и другие проблемы.

В 2017 году православный активист также просил запретить праздник в школах и детсадах из-за «негативного влияния на психику». Позже в епархии заявили, что не собираются запрещать праздник.

Хэллоуин предлагали переименовать в «тыквенный спас», а год назад депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил новое название для праздника — День жутких сказок и историй. Таким образом он предлагал уйти от привязки к «западной культуре» и «иностранного названия», но сохранить привычное многим веселье.

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