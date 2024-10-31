Как будут праздновать Новый год в Красноярске? Вот программа

Posted 31 октября, 06:53
Published 31 октября, 06:53
Modified 31 октября, 06:56
Updated 31 октября, 06:56
В мэрии подписали постановление о подготовке и проведении мероприятий по празднованию Нового года. В программе будет около 200 мероприятий — от дворовых до общегородских.
Центральным событием станет открытие главной городской ёлки и ледового городка — оно состоится 27 декабря на острове Татышев. Планируют организовать театрализованную программу с участием творческих коллективов учреждений культуры.
На Центральной набережной появятся три ледяные картинные галереи из иллюстраций к произведениям Чайковского. Там же в конце декабря и в начале января состоится фестиваль «Волшебный лёд Сибири».
Для детей в городе пройдут новогодние конкурсы, а для отличившихся учеников 4-х классов пройдет ёлка главы города.
На новогодних каникулах красноярцев приглашают в мастерскую с зимней игровой комнатой и настольными играми в «Роевом ручье». Там же пройдут тематические экскурсии.
С 12 по 24 января состоится традиционный суриковский фестиваль. В программе — концерты на вокзалах, в музеях, выставки, спектакли, читки и экскурсии.