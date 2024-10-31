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Posted 31 октября, 06:53

Published 31 октября, 06:53

Modified 31 октября, 06:56

Updated 31 октября, 06:56

Красноярцам рассказали о программе празднования Нового года

Как будут праздновать Новый год в Красноярске? Вот программа

31 октября 2024, 06:53
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали о программе празднования Нового года

Рассказываем, как будут праздновать Новый год в Красноярске.

В мэрии подписали постановление о подготовке и проведении мероприятий по празднованию Нового года. В программе будет около 200 мероприятий — от дворовых до общегородских.

​Центральным событием станет открытие главной городской ёлки и ледового городка — оно состоится 27 декабря на острове Татышев. Планируют организовать театрализованную программу с участием творческих коллективов учреждений культуры.

На Центральной набережной появятся три ледяные картинные галереи из иллюстраций к произведениям Чайковского. Там же в конце декабря и в начале января состоится фестиваль «Волшебный лёд Сибири».

Для детей в городе пройдут новогодние конкурсы, а для отличившихся учеников 4-х классов пройдет ёлка главы города.

На новогодних каникулах красноярцев приглашают в мастерскую с зимней игровой комнатой и настольными играми в «Роевом ручье». Там же пройдут тематические экскурсии.

С 12 по 24 января состоится традиционный суриковский фестиваль. В программе — концерты на вокзалах, в музеях, выставки, спектакли, читки и экскурсии.

  • До этого мы рассказывали, что в Красноярске к Новому году установят 16 елок. Праздничные деревья появятся во всех районах города.
  • В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского.
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