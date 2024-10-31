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Posted 31 октября, 09:07

Published 31 октября, 09:07

Modified 31 октября, 14:17

Updated 31 октября, 14:17

Короткое замыкание во фритюрнице стало причиной пожара в «Перцах»

Короткое замыкание во фритюрнице стало причиной пожара в «Перцах»

31 октября 2024, 09:07
Фото: prmira.ru.
В МЧС назвали причину пожара в «Перцах» на улице Карамзина в Красноярске. В ведомстве заявляют, что произошло короткое замыкание во фритюрнице.

Пожар в пиццерии начался сегодня утром. Очевидцы снимали видео, как полыхает ресторан в ТЦ «Утиный плес» и сообщали, что пожарные машины с трудом пробираются между припаркованными авто.

Уже через полтора часа возгорание потушили. Площадь пожара — 15 кв. метров, пострадавших нет. Сообщалось, что пострадал и находящийся рядом «Красный Яр» — там было задымление и потоп. Позже стало известно, что пожар начался сразу же после открытия пиццерии — в 10:05 спасателям поступил сигнал.

В МЧС говорят, всего за этот месяц в крае произошло 405 пожаров, 106 из них возникли из-за короткого замыкания проводки или электроприборов.

В ведомстве напоминают, что в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов, запрещено оставлять включенным телевизор и оставлять без присмотра включенный фен или обогреватель.

В ноябре 2022 года пожар произошел в «Нетипичной пельменной» в ТЦ «Взлетка Plaza». В итоге пострадали фасад здания и 19 заведений. Общий ущерб составил более 101 миллиона рублей.

Виновной признали су-шефа пельменной — она забыла выключить фритюрницу. Женщину приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#Красноярский край#МЧС#Перцы#Короткое замыкание
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