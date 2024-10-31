Короткое замыкание во фритюрнице стало причиной пожара в «Перцах»

Уже через полтора часа возгорание потушили. Площадь пожара — 15 кв. метров, пострадавших нет. Сообщалось, что пострадал и находящийся рядом «Красный Яр» — там было задымление и потоп. Позже стало известно, что пожар начался сразу же после открытия пиццерии — в 10:05 спасателям поступил сигнал.