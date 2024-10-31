Красноярскому САТП запретили выбирать подрядчиков для ремонта без торгов

Posted 31 октября, 09:37
Published 31 октября, 09:37
Modified 31 октября, 09:39
Updated 31 октября, 09:39
Как сообщили в УФАС, САТП побеждало на торгах, а после передавало работы «Промстрою» по договорам субподряда — по цене, указанной в муниципальных контрактах. Так, считает УФАС, предприятие ограничило конкуренцию.
Оказалось, что выбирать субподрядчика без торгов САТП мог на основании подпункта положения «О порядке проведения закупок товаров, работ, услуг» для нужд МП САТП».
УФАС признал этот подпункт нарушением и обязал САТП убрать его из положения. Предприятие пыталось оспорить это в Арбитражном суде, но суд оставил решение УФАС в силе.
27 июня задержали главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко. Они подозреваются в картельном сговоре.
5 июля ФСБ совместно с сотрудниками СК провели обыски в офисах «Управления дорог и благоустройства» (УДИБ) и «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП), а также в «Промстрое» в рамках возбужденного дела о картельном сговоре.
По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.
В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог в семи районах Красноярска на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму. Прокуратура направила в суд иск о признании заключенных контрактов недействительными и требует вернуть в федеральный бюджет больше миллиарда рублей.