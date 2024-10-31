Красноярскому САТП запретили выбирать подрядчиков для ремонта без торгов

В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог в семи районах Красноярска на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму. Прокуратура направила в суд иск о признании заключенных контрактов недействительными и требует вернуть в федеральный бюджет больше миллиарда рублей.