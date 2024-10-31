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Posted 31 октября, 12:15

Published 31 октября, 12:15

Modified 31 октября, 12:17

Updated 31 октября, 12:17

Красноярцы стоят в жутких пробках на Коммунальном мосту и в центре

Красноярцы стоят в жутких пробках на Коммунальном мосту и в центре

31 октября 2024, 12:15
Фото: 2gis.ru.
Красноярцы попали в жуткие пробки на Коммунальном мосту и в центре города.

Судя по картам 2gis.ru, пробка на Коммунальном мосту собралась в сторону правого берега. Красным еще отмечены улицы Карла Маркса, Вейнбаума, Ленина и Дубровинского.

Фото: 2gis.ru

Водители пишут, что всему виной авария. Две машины перекрыли проезд.

Фото: 2gis.ru

В комментариях на картах красноярцы удивлются пробке, шутят и злятся.

«Всех с Хэллоуином! Страшно стоять».
«Хочу в туалет, давайте, пожалуйста, быстрей».
«Че стоим?».
Фото: 2gis.ru

При этом в целом ситуацию с пробками в городе карты оценивают в 5 баллов. Другие мосты города отмечены зеленым.

  • С началом осени в Красноярск вернулись 9-балльные пробки. На дороги выходит больше общественного транспорта, сезон отпусков, дач и каникул заканчивается, продолжаются дорожные ремонты, в центре из-за строительства метро изменена схема движения.
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