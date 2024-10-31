Красноярцы стоят в жутких пробках на Коммунальном мосту и в центре

Posted 31 октября, 12:15
Published 31 октября, 12:15
Modified 31 октября, 12:17
Updated 31 октября, 12:17
Судя по картам 2gis.ru, пробка на Коммунальном мосту собралась в сторону правого берега. Красным еще отмечены улицы Карла Маркса, Вейнбаума, Ленина и Дубровинского.
Водители пишут, что всему виной авария. Две машины перекрыли проезд.
В комментариях на картах красноярцы удивлются пробке, шутят и злятся.
«Всех с Хэллоуином! Страшно стоять».
«Хочу в туалет, давайте, пожалуйста, быстрей».
«Че стоим?».
При этом в целом ситуацию с пробками в городе карты оценивают в 5 баллов. Другие мосты города отмечены зеленым.