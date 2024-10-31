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Posted 31 октября, 04:05

Published 31 октября, 04:05

Modified 31 октября, 04:08

Updated 31 октября, 04:08

Пассажирский лайнер покрасили в поддержку норильских хоккеистов

Пассажирский лайнер покрасили в поддержку норильских хоккеистов

31 октября 2024, 04:05
Фото: ХК «Норильск».
Самолет авиакомпании «Нордстар» получил уникальный дизайн в честь хоккейной команды «Норильск».

Лайнер раскрашен клубными цветами, логотипом ХК «Норильск» и изображением талисмана команды — северным медведем, орнамент выполнен в стиле северных народных мотивов.

«Дизайн самолета олицетворяет суть северного хоккея — силы, упорства и командного духа. Каждый элемент ливреи — от могучего медведя на хвосте до тонкого орнамента на двигателе — объединен в единую гармоничную картину», — отметили в компании.

30 октября в аэропорту Норильска торжественно встретили рейс. Его первыми пассажирами стали хоккеисты и члены штаба команды. Они возвращались домой после победного матча в Нижнем Новгороде («Норильск» обыграл «Торпедо-Горький» в овертайме со счетом 5:4).

Видео: ХК «Норильск».

Борт будет выполнять регулярные рейсы, а всем пассажирам, вылетающим на самолете в новой хоккейной ливрее, вручат памятные сувениры от авиакомпании и хоккейного клуба.

Проект реализовали при поддержке «Норникеля». В компании уверены, что спорт — это инструмент для развития городской среды и сплочения жителей.

Отметим, что ХК «Норильск» — молодой клуб. В свой второй сезон клуб идет в топ-10 команд чемпионата ВХЛ. Сами хоккеисты участвуют в жизни города — команда организует мероприятия вместе с жителями.

#Владислав Савончик#Видео
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