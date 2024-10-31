Пассажирский лайнер покрасили в поддержку норильских хоккеистов

Posted 31 октября, 04:05
Published 31 октября, 04:05
Modified 31 октября, 04:08
Updated 31 октября, 04:08
Лайнер раскрашен клубными цветами, логотипом ХК «Норильск» и изображением талисмана команды — северным медведем, орнамент выполнен в стиле северных народных мотивов.
«Дизайн самолета олицетворяет суть северного хоккея — силы, упорства и командного духа. Каждый элемент ливреи — от могучего медведя на хвосте до тонкого орнамента на двигателе — объединен в единую гармоничную картину», — отметили в компании.
30 октября в аэропорту Норильска торжественно встретили рейс. Его первыми пассажирами стали хоккеисты и члены штаба команды. Они возвращались домой после победного матча в Нижнем Новгороде («Норильск» обыграл «Торпедо-Горький» в овертайме со счетом 5:4).
Борт будет выполнять регулярные рейсы, а всем пассажирам, вылетающим на самолете в новой хоккейной ливрее, вручат памятные сувениры от авиакомпании и хоккейного клуба.
Проект реализовали при поддержке «Норникеля». В компании уверены, что спорт — это инструмент для развития городской среды и сплочения жителей.
Отметим, что ХК «Норильск» — молодой клуб. В свой второй сезон клуб идет в топ-10 команд чемпионата ВХЛ. Сами хоккеисты участвуют в жизни города — команда организует мероприятия вместе с жителями.