Пассажирский лайнер покрасили в поддержку норильских хоккеистов

30 октября в аэропорту Норильска торжественно встретили рейс. Его первыми пассажирами стали хоккеисты и члены штаба команды. Они возвращались домой после победного матча в Нижнем Новгороде («Норильск» обыграл «Торпедо-Горький» в овертайме со счетом 5:4).