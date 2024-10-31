Походы в ноябре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Posted 31 октября, 11:33
Published 31 октября, 11:33
Modified 31 октября, 11:35
Updated 31 октября, 11:35
Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.
Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.
Это маршрут на 6 километров с подъемами и спусками по экопарку «Гремячая грива». Можно будет полюбоваться видом с вершины горы Вторая сопка и посетить Пещерный лог. Старт в 11:00.
Это поход на 8 километров по красноярским «Столбам» — от Восточного входа через Орлик и Малый Беркут на Каштаковскую тропу, затем до Бобрового лога и Такмака, а потом спуск обратно на Восточный вход. Организаторы предупреждают, что будет крутой подъем. Начало в 11:00.
Как говорят организаторы, это будет «долгое и непростое путешествие» по Торгашинскому хребту — путь составит 25 километров и займет 8 часов. Участники пройдут по тропе Карст до 2-й Торгашинской видовки. Старт в 10:00.
Поход по экопарку начнется в 10:00. Он продлится пять часов — за это время предстоит пройти три видовки — №2, №4 и №5. Организаторы уточнили, что сложность маршрута: 4 из 5.
Маршрут пройдёт сквозь осенний лес, к потухшему вулкану, старт в 10:30. Участники пройдут около 12 километров — прогулка займет 6 часов. На маршруте большой набор высоты.
Прогулка по Торгашинскому хребту вместе с географом и краеведом Татьяной Родиной. Она начнется в 11:00 и займет 5 часов. Пройти предстоит 10 километров.
Еще один сложный маршрут по «Красноярским Столбам» на 4 километра — через скальный массив Ермак, оттуда открываются виды на скальные массивы Такмак, Воробушки и Китайскую стенку. Начало в 11:00, поход займет 3 часа. Организаторы предупредили, что будет очень крутой подъём.
Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять воду, перекус и головной убор.