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Posted 31 октября, 11:33

Published 31 октября, 11:33

Modified 31 октября, 11:35

Updated 31 октября, 11:35

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в ноябре

Походы в ноябре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

31 октября 2024, 11:33
Фото: vk.com/krashiking.

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в ноябре

Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на ноябрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.

Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.

«Среда восхождения» — 6 ноября, 13 ноября, 20 ноября и 27 ноября

Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.

Вторая сопка и Пещерный лог — 2 ноября

Это маршрут на 6 километров с подъемами и спусками по экопарку «Гремячая грива». Можно будет полюбоваться видом с вершины горы Вторая сопка и посетить Пещерный лог. Старт в 11:00.

Малый Беркут, Орлик и Такмак — 3 ноября

Это поход на 8 километров по красноярским «Столбам» — от Восточного входа через Орлик и Малый Беркут на Каштаковскую тропу, затем до Бобрового лога и Такмака, а потом спуск обратно на Восточный вход. Организаторы предупреждают, что будет крутой подъем. Начало в 11:00.

Торгашинский кот и грот Телевизор — 8 ноября

Как говорят организаторы, это будет «долгое и непростое путешествие» по Торгашинскому хребту — путь составит 25 километров и займет 8 часов. Участники пройдут по тропе Карст до 2-й Торгашинской видовки. Старт в 10:00.

Видовки «Гремячей гривы» — 10 ноября

Поход по экопарку начнется в 10:00. Он продлится пять часов — за это время предстоит пройти три видовки — №2, №4 и №5. Организаторы уточнили, что сложность маршрута: 4 из 5.

Потухший вулкан «Черная сопка» — 12 ноября

Маршрут пройдёт сквозь осенний лес, к потухшему вулкану, старт в 10:30. Участники пройдут около 12 километров — прогулка займет 6 часов. На маршруте большой набор высоты.

Прогулка с географом — 18 октября

Прогулка по Торгашинскому хребту вместе с географом и краеведом Татьяной Родиной. Она начнется в 11:00 и займет 5 часов. Пройти предстоит 10 километров.

Восточные Столбы. Скалы Ермак и Бородок — 26 ноября

Еще один сложный маршрут по «Красноярским Столбам» на 4 километра — через скальный массив Ермак, оттуда открываются виды на скальные массивы Такмак, Воробушки и Китайскую стенку. Начало в 11:00, поход займет 3 часа. Организаторы предупредили, что будет очень крутой подъём.

Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять воду, перекус и головной убор.

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