Походы в ноябре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Это поход на 8 километров по красноярским «Столбам» — от Восточного входа через Орлик и Малый Беркут на Каштаковскую тропу, затем до Бобрового лога и Такмака, а потом спуск обратно на Восточный вход. Организаторы предупреждают, что будет крутой подъем. Начало в 11:00.