Показываем, как после ремонта изменился музыкальный театр в Красноярске

Posted 31 октября, 08:23
Published 31 октября, 08:23
Modified 31 октября, 16:46
Updated 31 октября, 16:46
Обновленный музыкальный театр показал министр культуры края Аркадий Зинов в своем телеграм-канале. На здании обновили фасад и установили подсветку.
Ремонт театра музкомедии начался в 2021 году — тогда привели в порядок крышу и фундамент и благоустроили площадь. Работы по обновлению входной группы и центрального фасада здания начались в 2022 году.
Ремонт должны были завершить в конце 2023 года, но подрядчики не уложились в срок. Реставрацию завершили почти на полгода позже — летом 2024 года. Работы обошлись почти в 40 миллионов рублей.