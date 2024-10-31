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Posted 31 октября, 08:23

Published 31 октября, 08:23

Modified 31 октября, 16:46

Updated 31 октября, 16:46

Показываем, как после ремонта изменился музыкальный театр в Красноярске

Показываем, как после ремонта изменился музыкальный театр в Красноярске

31 октября 2024, 08:23
Фото: t.me/av_zinov.
В Красноярске завершился ремонт музыкального театра. Показываем, как теперь он выглядит.

Обновленный музыкальный театр показал министр культуры края Аркадий Зинов в своем телеграм-канале. На здании обновили фасад и установили подсветку.

Фото: t.me/av_zinov

Ремонт театра музкомедии начался в 2021 году — тогда привели в порядок крышу и фундамент и благоустроили площадь. Работы по обновлению входной группы и центрального фасада здания начались в 2022 году.

Ремонт должны были завершить в конце 2023 года, но подрядчики не уложились в срок. Реставрацию завершили почти на полгода позже — летом 2024 года. Работы обошлись почти в 40 миллионов рублей.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Ремонт#Музыкальный театр
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