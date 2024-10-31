Полюбила бананы и встретилась с медведем: как живет знаменитая отшельница Лыкова

Posted 31 октября, 14:09
Published 31 октября, 14:09
Modified 31 октября, 14:11
Updated 31 октября, 14:11
Александра Колмакова, помощница Агафьи Лыковой, приехала на заимку в начале сентября из Эвенкии. Гостью отшельница встречала испеченным хлебом и морковными пирогами. Женщине 67 лет — она старообрядка. Отношения с Агафьей Карповной у них складывались нормально — они вместе молились и хорошо ладили.
Но через месяц Колмакова попросилась домой — она не взяла с собой теплую одежду. Изначально женщина не собиралась надолго задерживаться на заимке, поэтому теперь Агафьи Лыковой нашли нового помощника, сообщает krsk.aif.ru.
«Она ведь тоже возрастная, есть проблемы со здоровьем. Готовим нового помощника. Пока про него ничего сказать не могу: не встречался. Сейчас с ним беседует Николай Ерофеевич Седов, сын Ерофея Сазонтьевича, который прожил рядом с заимкой не один десяток лет», — рассказывает духовный отец Лыковой, иерей Игорь Мыльников.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в сибирской тайге. Лыковы жили в изоляции с конца 1930-х годов, стараясь уберечься от влияния внешней среды.
«ПМ» рассказывал, как им удалось выжить, и что произошло после случайной встречи с геологами.
К зиме, которая рано приходит на «Заимку Лыковых», уже все подготовлено. В августе студенты Московского технологического университета заготовили ей дрова и сено и убрали урожай.
Постоянно на связи с женщиной представители русской православной старообрядческой церкви. Ее переодически ездят причищать и созваниваются с ней. Лыковой привозят сухофрукты, яблоки, груши и виноград. Ее уговорили попробовать бананы — женщине они понравились.
Гостей Агафья Карповна угощает пирогами с морковью, сушеной рыбой и хлебом. Телевизора и интернета у женщины нет. Зато у нее появился спутниковый телефон и пиротехника, чтобы отгонять медведей, которые частенько заглядывают на заимку.