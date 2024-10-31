Полюбила бананы и встретилась с медведем: как живет знаменитая отшельница Лыкова

У отшельницы Агафьи Лыковой будет новый помощник. До этого с ней на заимке жила 67-летняя старообрядка из Эвенкии, но спустя месяц она попросилась домой. Почему женщина решила покинуть старушку и как сейчас живет знаменитая отшельница?

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