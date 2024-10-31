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Posted 31 октября, 09:31

Published 31 октября, 09:31

Modified 31 октября, 09:33

Updated 31 октября, 09:33

После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили

После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили

31 октября 2024, 09:31
Фото: 1MI.
После гибели мальчика из Курагинского района, к которому отказалась ехать скорая, в районной больнице никого из медперсонала не уволили.

В сентябре этого года 10-летний мальчик из Курагинского района упал с велосипеда и ударился животом о руль. По словам матери ребенка, она позвонила в скорую, но там спросили о симптомах, рекомендовали дать обезболивающее и на вызов не приехали.

На следующий день родители мальчика вызвали скорую помощь — его положили в районную больницу. У ребенка нашли внутренние разрывы и серьезную потерю крови.

Мальчика ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу. Ребенку сделали операцию, однако он скончался 21 сентября в краевой больнице.

31 октября депутат ЗС Красноярского края Владимир Вахтель опубликовал ответ прокуратуры на свой запрос о результатах проверки, связанной с гибелью 10-летнего мальчика.

Как следует из ответа, в Курагинской районной больнице, где не оказали своевременную помощь ребенку с разрывом внутренних органов, нашли нарушения в работе скорой помощи и недокомплект специалистов.

«В ходе проверки были выявлены нарушения в части организации медицинской помощи в экстренной форме травмированному ребенку с болевым синдромом, а также в части оформления протокола ультразвукового исследования.
Руководителю больницы выдали предписание устранить нарушения до 1 сентября 2025 года», — подтвердили «ПМ» в краевой прокуратуре.

В ведомстве нам сообщили, что после гибели мальчика трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, однако никого из них не уволили.

В настоящее время страховая компания проводит экспертизу качества медицинской помощи для того, чтобы в пользу семьи погибшего ребенка взыскали компенсацию морального вреда.

«На мой взгляд, принятых в отношении больницы мер недостаточно, и никакие деньги не вернут матери погибшего из-за безразличия врачей сына. Но это все-таки лучше, чем ничего», — отметил Владимир Вахтель.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в СК заявили, что сейчас ведется расследование и не стали сообщать предварительные результаты.

«ПМ» попросил краевой минздрав прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры были предприняты после смерти мальчика. В ведомстве сообщили, что наш запрос передали в службу ведомственного контроля.

Сейчас следствие рассматривает уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего оказания медпомощи (часть 2 статья 109 УК РФ).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Красноярский край#Смерть#Прокуратура#Минздрав#СК#Курагинский район#Скорая помощь#Трагедия
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