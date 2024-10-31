После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили

Posted 31 октября, 09:31
Published 31 октября, 09:31
Modified 31 октября, 09:33
Updated 31 октября, 09:33
В сентябре этого года 10-летний мальчик из Курагинского района упал с велосипеда и ударился животом о руль. По словам матери ребенка, она позвонила в скорую, но там спросили о симптомах, рекомендовали дать обезболивающее и на вызов не приехали.
На следующий день родители мальчика вызвали скорую помощь — его положили в районную больницу. У ребенка нашли внутренние разрывы и серьезную потерю крови.
Мальчика ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу. Ребенку сделали операцию, однако он скончался 21 сентября в краевой больнице.
31 октября депутат ЗС Красноярского края Владимир Вахтель опубликовал ответ прокуратуры на свой запрос о результатах проверки, связанной с гибелью 10-летнего мальчика.
Как следует из ответа, в Курагинской районной больнице, где не оказали своевременную помощь ребенку с разрывом внутренних органов, нашли нарушения в работе скорой помощи и недокомплект специалистов.
«В ходе проверки были выявлены нарушения в части организации медицинской помощи в экстренной форме травмированному ребенку с болевым синдромом, а также в части оформления протокола ультразвукового исследования.
Руководителю больницы выдали предписание устранить нарушения до 1 сентября 2025 года», — подтвердили «ПМ» в краевой прокуратуре.
В ведомстве нам сообщили, что после гибели мальчика трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, однако никого из них не уволили.
В настоящее время страховая компания проводит экспертизу качества медицинской помощи для того, чтобы в пользу семьи погибшего ребенка взыскали компенсацию морального вреда.
«На мой взгляд, принятых в отношении больницы мер недостаточно, и никакие деньги не вернут матери погибшего из-за безразличия врачей сына. Но это все-таки лучше, чем ничего», — отметил Владимир Вахтель.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в СК заявили, что сейчас ведется расследование и не стали сообщать предварительные результаты.
«ПМ» попросил краевой минздрав прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры были предприняты после смерти мальчика. В ведомстве сообщили, что наш запрос передали в службу ведомственного контроля.
Сейчас следствие рассматривает уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего оказания медпомощи (часть 2 статья 109 УК РФ).