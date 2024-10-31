Реестры блогеров и майнеров, чат-боты для учителей: какие законы появятся с 1 ноября

Что будет, если проигнорировать требования РКН? Регулятор не изменяет себе и угрожает всем, что только можно представить: блогеру нельзя будет просить донаты, а их сообщения запретят репостить другим каналам. Как это будет реализовано? Пока сложно сказать, но если помните, как блокировали телеграм и YouTube, то возможно вот так.