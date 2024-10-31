Реестры блогеров и майнеров, чат-боты для учителей: какие законы появятся с 1 ноября

Posted 31 октября, 07:02
Published 31 октября, 07:02
Modified 31 октября, 10:52
Updated 31 октября, 10:52
Складывается впечатление, что в Госдуме собрали тех самых ваших коллег любителей гугл-табличек. Новые реестры они придумывают с завидной регулярностью, а в следующем месяце их появится сразу два.
Первым идет реестр блогеров. В нем будут обязаны регистрироваться все владельцы страниц в соцсетях, набравшие аудиторию больше 10 тысяч. Схема такая: блогер набирает 10 тысяч подписчиков и в течение 10 дней обязан предоставить в Роскомнадзор ФИО, телефонные номера и электронные почты всех владельцев и администраторов страницы. Если блогеру не повезло быть ИП, то подать придется еще и ОГРНИП, а юридическим лицам: название организации, ОГРН и сведения об организационно правовой форме.
После этого блогеру выдают ссылку на единый реестр, ее он обязан опубликовать на своей странице в течение двух дней. Ссылка должна будет сопровождаться текстом: «Включена Роскомнадзором в перечень персональных страниц».
Что будет, если проигнорировать требования РКН? Регулятор не изменяет себе и угрожает всем, что только можно представить: блогеру нельзя будет просить донаты, а их сообщения запретят репостить другим каналам. Как это будет реализовано? Пока сложно сказать, но если помните, как блокировали телеграм и YouTube, то возможно вот так.
Такое положение будет сохраняться до нового года, ведь с 1 января 2025 РКН обяжет соцсети в течение суток блокировать страницы блогеров, которые не подали сведения о себе в реестр.
Легализация добычи криптовалюты, как водится, вылилась в жесткий контроль. Заниматься майнингом с 1 ноября смогут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Власти не запрещают физлицам майнить криптовалюту на ПК или мини-фермах, но они при этом не должны выходить за установленные лимиты энергопотребления.
А вот юрлицам и ИП с серьезными фермами или владельцам майнинг-пулов придется уведомлять власти о любом получении криптовалюты и предоставлять идентификаторы транзакций.
Особых прав майнерам закон не предоставляет, зато включает целый ворох запретов. К примеру, власти могут запретить майнинг хоть в целом регионе, бизнесменам в сфере электроэнергетики запрещено заниматься майнингом, также запрещено рекламировать криптовалюты и сервисы, построенные на ее использовании.
В ноябре власти планируют запустить по всей России чат-бот для учителей. Предполагается, что он в автоматическом режиме будет оперативно отвечать на вопросы учителей. Сферу деятельности ему определили широкую: он будет рассказывать и о работе с документами, и о внешкольных мероприятиях, а еще принимать жалобы от педагогов на неправомерные действия. Авторы говорят, что в случае сложного вопроса к педагогу подключится живой оператор, но в основном отвечать будет робот.
Чат-бот в пилотном режиме обкатали в школах Пензенской и Владимирской областей, но о результатах этого тестирования Рособрнадзор не рассказал. Видимо, все прошло успешно и учителям понравилось. Ждем запуска в Красноярском крае и ответа чат-бота на вопрос: «Почему снова тормозит КИАСУО?».
Еще немного запретов, теперь — на продажу товаров без маркировки «Честный знак». Ряд товаров без этой маркировки будет нельзя размещать на полках.
В перечень входит много всего: молочка, табак, пиво, парфюм и косметика, антисептики для рук, БАДы, одежда и обувь, фотоаппараты и объективы, автомобильные шины.
А вот один из немногих запретов, которые могут порадовать простых граждан. С 1 ноября всем банкам запретят брать комиссии с переводов средств на единый казначейский счет через СБП.
Что это значит? Значит, что банки не смогут брать проценты с выплаты налогов, оплаты штрафов, детсадов, кружков и прочего. Ко всему прочему, физические лица смогут без комиссии переводить другим физлицам до 100 тысяч рублей в месяц.