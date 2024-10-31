Семья 12-летнего мальчика уехала из России после угроз и унижений от инспектора ПДН

Posted 31 октября, 10:24
Published 31 октября, 10:24
Modified 31 октября, 10:38
Updated 31 октября, 10:38
Об этой истории стало известно в августе. Родители рассказали, что обратились в ПДН из-за избиения 12-летнего сына. Они заявили, что летом их ребенок встретился со своим одноклассником, с которым гуляли 15-летние подростки — те его в итоге избили и сняли это на камеру.
Инспектор ПДН не стала защищать пострадавшего школьника, а обвинила его в провокациях.
Родители пострадавшего предоставили запись разговора. На ней слышно, как инспектор угрожает мальчику арестом, мытьем унитазов и переездом в другой район. Сотрудница сказала школьнику, что он «растет чмом».
«ПМ» в полиции говорили, что в отношении сотрудницы проводится служебная проверка. Позднее стало известно, что этого инспектора отстранили от работы на время проверки.
Позже мать школьника сообщала, что дело передали другому сотруднику и ее сына хотят поставить на учет.
Журналисты Sibnovosti.ru узнали, что сейчас семья уехала из России. Осенью ребенок отказался идти в школу, потому что там его дразнили после истории с инспектором ПДН. Переводиться в другую школу ребенок тоже отказался, поэтому семья решила переехать за границу, в Таиланд. Там мальчик учится в международной школе.
«Да, все вместе переехали. В школу он отказался в эту идти. Во дворе начали позорить. Сначала думала школу просто поменять. Но слухи быстро разлетелись. Начали дразнить», — рассказала мама ребенка.
В новой школе, добавляет женщина, отношения со сверстниками складываются нормально. Сына уважают, драк и оскорблений не было.