Семья 12-летнего мальчика уехала из России после угроз и унижений от инспектора ПДН

12-летний мальчик вместе с семьей уехал из России после того, как его унизила и оскорбила инспектор ПДН, женщина угрожала ему мытьем унитазов. Теперь ребенок учится в международной школе — там со сверстниками у него все в порядке.

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