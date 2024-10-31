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Posted 31 октября, 10:24

Published 31 октября, 10:24

Modified 31 октября, 10:38

Updated 31 октября, 10:38

Семья 12-летнего мальчика уехала из России после угроз и унижений от инспектора ПДН

Семья 12-летнего мальчика уехала из России после угроз и унижений от инспектора ПДН

31 октября 2024, 10:24
Фото: prmira.ru.
12-летний мальчик вместе с семьей уехал из России после того, как его унизила и оскорбила инспектор ПДН, женщина угрожала ему мытьем унитазов. Теперь ребенок учится в международной школе — там со сверстниками у него все в порядке.

Об этой истории стало известно в августе. Родители рассказали, что обратились в ПДН из-за избиения 12-летнего сына. Они заявили, что летом их ребенок встретился со своим одноклассником, с которым гуляли 15-летние подростки — те его в итоге избили и сняли это на камеру.

Инспектор ПДН не стала защищать пострадавшего школьника, а обвинила его в провокациях.

Родители пострадавшего предоставили запись разговора. На ней слышно, как инспектор угрожает мальчику арестом, мытьем унитазов и переездом в другой район. Сотрудница сказала школьнику, что он «растет чмом».

«ПМ» в полиции говорили, что в отношении сотрудницы проводится служебная проверка. Позднее стало известно, что этого инспектора отстранили от работы на время проверки.

Позже мать школьника сообщала, что дело передали другому сотруднику и ее сына хотят поставить на учет.

Журналисты Sibnovosti.ru узнали, что сейчас семья уехала из России. Осенью ребенок отказался идти в школу, потому что там его дразнили после истории с инспектором ПДН. Переводиться в другую школу ребенок тоже отказался, поэтому семья решила переехать за границу, в Таиланд. Там мальчик учится в международной школе.

«Да, все вместе переехали. В школу он отказался в эту идти. Во дворе начали позорить. Сначала думала школу просто поменять. Но слухи быстро разлетелись. Начали дразнить», — рассказала мама ребенка.

В новой школе, добавляет женщина, отношения со сверстниками складываются нормально. Сына уважают, драк и оскорблений не было.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Эмиграция#Красноярский край#Семья#Буллинг#ПДН
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