Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске

Posted 31 октября, 11:29
Published 31 октября, 11:29
Modified 31 октября, 11:31
Updated 31 октября, 11:31
По данным Росстата, с начала года по конец октября цена на сливочное масло в России выросла на 26,6% — с 866 до 1096 рублей за килограмм. В пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что решают вопрос об увеличении импорта сливочного масла из «дружественных стран», чтобы наполнить внутренний рынок и «стабилизировать» цены.
В Красноярске рост цен меньше, чем в целом по России. Согласно данным Красноярскстата, масло подорожало с начала года по конец октября на 15,8% — с 933 до 1081 рубля за килограмм.
Мы обратились за комментарием к местным торговым сетям и спросили, будут ли из-за подорожания продавать зарубежное масло в Красноярске. В «Командоре» нам сообщили, что не планируют вводить в ассортимент импортную продукцию. В «Красном Яре» сообщили, что не имеют потребности в заграничном масле.
«У нас большой пул проверенных поставщиков и в приоритете наличие товара на полке. Если будет потребность, будем рассматривать разные варианты в рамках наших существующих требований к поставщикам», — добавили в «Красном Яре».
Ранее мы рассказывали, почему масло подорожало. Ритейлеры заявили, что на рост цен повлияли повышенный спрос, нехватка сырья, инфляция, рост стоимости кормов, производственных процессов и так далее.