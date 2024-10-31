Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске

По данным Росстата, с начала года по конец октября цена на сливочное масло в России выросла на 26,6% — с 866 до 1096 рублей за килограмм. В пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что решают вопрос об увеличении импорта сливочного масла из «дружественных стран», чтобы наполнить внутренний рынок и «стабилизировать» цены.