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Posted 31 октября, 11:29

Published 31 октября, 11:29

Modified 31 октября, 11:31

Updated 31 октября, 11:31

Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске

Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске

31 октября 2024, 11:29
Фото: prmira.ru.
С конца октября Турция начала поставлять сливочное масло в Россию, еще свою продукцию поставляют Индия и Иран, сообщает ТАСС. «Проспект Мира» спросил у красноярских ритейлеров, будут ли продавать импортное масло в Красноярске.

По данным Росстата, с начала года по конец октября цена на сливочное масло в России выросла на 26,6% — с 866 до 1096 рублей за килограмм. В пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что решают вопрос об увеличении импорта сливочного масла из «дружественных стран», чтобы наполнить внутренний рынок и «стабилизировать» цены.

В Красноярске рост цен меньше, чем в целом по России. Согласно данным Красноярскстата, масло подорожало с начала года по конец октября на 15,8% — с 933 до 1081 рубля за килограмм.

Мы обратились за комментарием к местным торговым сетям и спросили, будут ли из-за подорожания продавать зарубежное масло в Красноярске. В «Командоре» нам сообщили, что не планируют вводить в ассортимент импортную продукцию. В «Красном Яре» сообщили, что не имеют потребности в заграничном масле.

«У нас большой пул проверенных поставщиков и в приоритете наличие товара на полке. Если будет потребность, будем рассматривать разные варианты в рамках наших существующих требований к поставщикам», — добавили в «Красном Яре».

Ранее мы рассказывали, почему масло подорожало. Ритейлеры заявили, что на рост цен повлияли повышенный спрос, нехватка сырья, инфляция, рост стоимости кормов, производственных процессов и так далее.

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