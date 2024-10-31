Совет Агропромышленного кластера провел совещание в Минусинске

Posted 31 октября, 03:00
Published 31 октября, 03:00
Modified 31 октября, 03:00
Updated 31 октября, 03:00
Темами обсуждения стали потребности участников кластера АПХ Красноярского края и меры поддержки Центра компетенций в сфере сельского хозяйства. Кроме того, с предпринимателями проговорили, как выстраивать кооперационные связи апк-предприятий и инжиниринговой компании в направлении ремонта оборудования и запасных частей, а также тонкости и специфику обучение кадров под заказ предприятий. Еще совет Агропромышленного кластера запланировал выезды на предприятия Минусинска и Минусинского района.
Сам Агропромышленный кластер появился 19 августа 2022 года по запросу предпринимателей. Участниками кластера стали Красноярский государственный аграрный университет, администрация Каратузского района и 6 предпринимателей субъектов МСП Красноярского края. Координатором выступает министерством сельского хозяйства Красноярского края, а оператором — центр «Мой бизнес».
Узнать о всех доступных мерах поддержки для бизнеса в Красноярском крае можно по телефону 8-800-234-0-124 или на сайте центра «Мой бизнес»: мойбизнес-24.рф.