Совет Агропромышленного кластера провел совещание в Минусинске

Темами обсуждения стали потребности участников кластера АПХ Красноярского края и меры поддержки Центра компетенций в сфере сельского хозяйства. Кроме того, с предпринимателями проговорили, как выстраивать кооперационные связи апк-предприятий и инжиниринговой компании в направлении ремонта оборудования и запасных частей, а также тонкости и специфику обучение кадров под заказ предприятий. Еще совет Агропромышленного кластера запланировал выезды на предприятия Минусинска и Минусинского района.