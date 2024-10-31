prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 03:00

Published 31 октября, 03:00

Modified 31 октября, 03:00

Updated 31 октября, 03:00

Совет Агропромышленного кластера провел совещание в Минусинске

Совет Агропромышленного кластера провел совещание в Минусинске

31 октября 2024, 03:00
Фото: Центр «Мой бизнес».
Реклама. АНО «ККЦРБ МКК». erid: LjN8KWsYU
В Минусинске прошло заседание совета Агропромышленного кластера. На встречу пригласили предпринимателей и производителей АПК.

Темами обсуждения стали потребности участников кластера АПХ Красноярского края и меры поддержки Центра компетенций в сфере сельского хозяйства. Кроме того, с предпринимателями проговорили, как выстраивать кооперационные связи апк-предприятий и инжиниринговой компании в направлении ремонта оборудования и запасных частей, а также тонкости и специфику обучение кадров под заказ предприятий. Еще совет Агропромышленного кластера запланировал выезды на предприятия Минусинска и Минусинского района.

Сам Агропромышленный кластер появился 19 августа 2022 года по запросу предпринимателей. Участниками кластера стали Красноярский государственный аграрный университет, администрация Каратузского района и 6 предпринимателей субъектов МСП Красноярского края. Координатором выступает министерством сельского хозяйства Красноярского края, а оператором — центр «Мой бизнес».

Узнать о всех доступных мерах поддержки для бизнеса в Красноярском крае можно по телефону 8-800-234-0-124 или на сайте центра «Мой бизнес»: мойбизнес-24.рф.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика