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Posted 31 октября, 02:29

Published 31 октября, 02:29

Modified 31 октября, 03:40

Updated 31 октября, 03:40

В красноярском магазине арестовали одежду Adidas, Chanel и Dior на 855 тысяч

В красноярском магазине арестовали одежду Adidas, Chanel и Dior на 855 тысяч

31 октября 2024, 02:29
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Красноярске в одном из магазинов в ТРК «Сибирский городок» арестовали крупную партию одежды и обуви без маркировки.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, специалисты их ведомства вместе с сотрудниками таможни и СОБРа нагрянули с проверкой в «Гиперэконом магазин одежды и обуви», который расположен в ТРК «Сибирский городок».

Поводом для этого стала жалоба покупателя, который заметил в магазине одежду и обувь с логотипами известных брендов: Adidas, Puma, Lacoste, Chanel, Dior. Красноярец усомнился в качестве товара.

«Гиперэконом магазин одежды и обуви»«Гиперэконом магазин одежды и обуви»
Арестованная одеждаАрестованная одежда
Арестованная одеждаАрестованная одежда
Арестованная одеждаАрестованная одежда
«Гиперэконом магазин одежды и обуви». Фото: Роспотребнадзор Красноярск

В Роспотребнадзоре заявили, что в магазине продавали одежду и обувь без маркировки. В итоге специалисты арестовали товар почти на 855 тысяч рублей. Владельцу магазина грозит административный штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

Сейчас Роспотребнадзор ведет переговоры с правообладателями товарных знаков. Если они подтвердят, что арестованная одежда и обувь являются контрафактом, то владельцу магазина грозит еще одна статья.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Одежда#Магазин#Роспотребнадзор#Товар#Обувь
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