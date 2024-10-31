В красноярском магазине арестовали одежду Adidas, Chanel и Dior на 855 тысяч

Posted 31 октября, 02:29
Published 31 октября, 02:29
Modified 31 октября, 03:40
Updated 31 октября, 03:40
Как рассказали в Роспотребнадзоре, специалисты их ведомства вместе с сотрудниками таможни и СОБРа нагрянули с проверкой в «Гиперэконом магазин одежды и обуви», который расположен в ТРК «Сибирский городок».
Поводом для этого стала жалоба покупателя, который заметил в магазине одежду и обувь с логотипами известных брендов: Adidas, Puma, Lacoste, Chanel, Dior. Красноярец усомнился в качестве товара.
В Роспотребнадзоре заявили, что в магазине продавали одежду и обувь без маркировки. В итоге специалисты арестовали товар почти на 855 тысяч рублей. Владельцу магазина грозит административный штраф от 30 до 40 тысяч рублей.
Сейчас Роспотребнадзор ведет переговоры с правообладателями товарных знаков. Если они подтвердят, что арестованная одежда и обувь являются контрафактом, то владельцу магазина грозит еще одна статья.