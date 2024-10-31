В Красноярске на несколько дней запретят парковаться в районе Театральной площади

Posted 31 октября, 01:41
Published 31 октября, 01:41
Modified 31 октября, 10:52
Updated 31 октября, 10:52
Сообщается, что 3 и 4 ноября в Красноярске будут действовать ограничения на проезд и парковку автомобилей в районе Театральной площади.
Как объяснили в администрации города, это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня народного единства.
В течение двух дней автовладельцам запретят въезжать с улицы Перенсона на платную парковку в районе ресторана «Фон Барон» и на парковку в районе здания «Русгидро» (Перенсона, 2).
Кроме того, для автомобилистов будет действовать запрет на проезд и парковку с улицы Вейнбаума к зданию на Урицкого, 94.
Все ограничения будут действовать с 19:00 3 ноября до 15:00 4 ноября.