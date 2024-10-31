prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 01:41

Published 31 октября, 01:41

Modified 31 октября, 10:52

Updated 31 октября, 10:52

Театральная площадь

В Красноярске на несколько дней запретят парковаться в районе Театральной площади

31 октября 2024, 01:41
Фото: prmira.ru. Театральная площадь
В Красноярске на выходных водителям запретят парковаться в районе Театральной площади. Об этом заявили в мэрии.

Сообщается, что 3 и 4 ноября в Красноярске будут действовать ограничения на проезд и парковку автомобилей в районе Театральной площади.

Как объяснили в администрации города, это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня народного единства.

В течение двух дней автовладельцам запретят въезжать с улицы Перенсона на платную парковку в районе ресторана «Фон Барон» и на парковку в районе здания «Русгидро» (Перенсона, 2).

Кроме того, для автомобилистов будет действовать запрет на проезд и парковку с улицы Вейнбаума к зданию на Урицкого, 94.

Все ограничения будут действовать с 19:00 3 ноября до 15:00 4 ноября.

  • До этого мы рассказывали о том, что на Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири» ради строительства подземной парковки.
Читайте также:
Куда сходить на ночь искусств в Красноярске? Вот программы
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Театральная площадь#Парковка#Запрет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика