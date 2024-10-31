В Красноярске начались продажи смартфона HONOR Magic V3

Инновации в операционной системе MagicOS 8.0 расширяют привычный пользовательский опыт за счет динамических уведомлений MagicCapsule позволяют видеть текущий статус работы приложений, MagicPortal предугадывает намерения для перемещения контента между приложениями одним жестом, а портретный режим Harcourt использует технологии искусственного интеллекта для съемки в стиле легендарной французской фотостудии. Облачные AI-технологии на базе Google Cloud обеспечивают инструменты для продуктивности, включая «Круг для поиска», AI-ластик, перевод в реальном времени с использованием двух экранов и преобразование голоса в текст с разделением спикеров в приложении «Заметки».