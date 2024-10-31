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Posted 31 октября, 10:12

Published 31 октября, 10:12

Modified 31 октября, 10:14

Updated 31 октября, 10:14

В Красноярске с «Музейной ночи» можно будет уехать на бесплатных автобусах

В Красноярске с «Музейной ночи» можно будет уехать на бесплатных автобусах

31 октября 2024, 10:12
Фото: 1MI.
В Красноярске посетители «Музейной ночи» смогут уехать домой на бесплатных автобусах.

Музейная ночь «Сомнамбула» пройдет состоится 2 ноября с 20:00 до 02:00 в музейном центре «Площадь Мира». Ее организуют в рамках акции ночь искусств — в каких еще музеях и театрах в Красноярске проведут мероприятия в Красноярске мы писали тут.

Для посетителей ночи организуют автобусы. Три рейса отправятся от «Площади Мира» в разные районы города. Вот какие:

  • 22:45 — музей — «Медакадемия» — Автовокзал — ул. Мужества — ТРЦ Планета;
  • 00:15 — музей — центр — ул. Копылова — ГорДК — «Космос»;
  • 01:45 — музей — «Зенит» — пр. Красноярский рабочий — Предмостная площадь — Белые Росы.

Если вы собираетесь на них поехать, нужно предварительно зарегистрироваться.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Искусство#Музей#Автобусы#Досуг#Площадь Мира
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