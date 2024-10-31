В Красноярске с «Музейной ночи» можно будет уехать на бесплатных автобусах

Posted 31 октября, 10:12
Published 31 октября, 10:12
Modified 31 октября, 10:14
Updated 31 октября, 10:14
Музейная ночь «Сомнамбула» пройдет состоится 2 ноября с 20:00 до 02:00 в музейном центре «Площадь Мира». Ее организуют в рамках акции ночь искусств — в каких еще музеях и театрах в Красноярске проведут мероприятия в Красноярске мы писали тут.
Для посетителей ночи организуют автобусы. Три рейса отправятся от «Площади Мира» в разные районы города. Вот какие:
Если вы собираетесь на них поехать, нужно предварительно зарегистрироваться.