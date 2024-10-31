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Posted 31 октября, 01:10

Published 31 октября, 01:10

Modified 31 октября, 10:53

Updated 31 октября, 10:53

Мост «Арфа»

В Красноярске снова запел пешеходный мост у БКЗ

31 октября 2024, 01:10
Фото: t.me/krasgorpark. Мост «Арфа»
В Красноярске пешеходный мост, который соединяет площадь у филармонии с музейным центром «Площадь Мира», снова запел.

Алюминиевый пешеходный мост «Арфа» между БКЗ и «Площадью Мира» открыли в декабре 2021 года. Его построили на месте старого моста, который признали аварийным и снесли в 2015 году.

Несколько дней назад жители Красноярска рассказали, что пешеходный мост «Арфа» «замолчал».

Как рассказали в «Красгорпарке», специалисты наладили звуковое оборудование на мосту и запустили его в работу.

Видео: t.me/krasgorpark.

В ведомстве отметили, что музыка на мосту «Арфа» играет каждый день с 09:00 до 21:30.

В апреле этого года стало известно, что спустя два года эксплуатации пешеходный мост частично пришел в негодность — в некоторых местах отвалилась плитка и облупилась штукатурка. В мэрии заявляли, что это произошло не без участия красноярцев.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Музыка#Ремонт#Мост#Красгорпарк#БКЗ
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