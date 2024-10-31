В Красноярске снова запел пешеходный мост у БКЗ

Posted 31 октября, 01:10
Published 31 октября, 01:10
Modified 31 октября, 10:53
Updated 31 октября, 10:53
Алюминиевый пешеходный мост «Арфа» между БКЗ и «Площадью Мира» открыли в декабре 2021 года. Его построили на месте старого моста, который признали аварийным и снесли в 2015 году.
Несколько дней назад жители Красноярска рассказали, что пешеходный мост «Арфа» «замолчал».
Как рассказали в «Красгорпарке», специалисты наладили звуковое оборудование на мосту и запустили его в работу.
В ведомстве отметили, что музыка на мосту «Арфа» играет каждый день с 09:00 до 21:30.
В апреле этого года стало известно, что спустя два года эксплуатации пешеходный мост частично пришел в негодность — в некоторых местах отвалилась плитка и облупилась штукатурка. В мэрии заявляли, что это произошло не без участия красноярцев.