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Posted 31 октября, 08:43

Published 31 октября, 08:43

Modified 31 октября, 08:45

Updated 31 октября, 08:45

В Красноярский край привезли новые пятитысячные купюры

В Красноярский край привезли новые пятитысячные купюры

31 октября 2024, 08:43
Фото: отделение Красноярск Банка России.
В Красноярском крае в оборот поступили новые пятитысячные купюры.

Как сообщили в ЦБ, пока новых купюр немного — в обращение их вводят постепенно. На новых купюрах с номиналом 5 тысяч рублей изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: на лицевой стороне расположена стела «Европа — Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

По заявлению ЦБ, новые купюры имеют усовершенствованный защитный комплекс и их сложнее подделать.

  • В ближайшие годы ЦБ планирует модернизировать и другие банкноты — 10, 50, 500 и 1 000 рублей.
  • Как сообщал заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления ЦБ РФ Вячеслав Вилков, к концу 2025 года будет утвержден новый эскиз 10-рублевой купюры. Планируется, что на лицевой стороне будет изображен Новосибирск, вместо Красноярска.
  • Красноярск может остаться на 10-рублевой купюре, так как на ее обратной разместят достопримечательности Сибирского федерального округа — возможно, там появится какое-то из знаковых мест Красноярска.
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#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#ЦБ#Купюра
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