В Красноярский край привезли новые пятитысячные купюры

Как сообщили в ЦБ, пока новых купюр немного — в обращение их вводят постепенно. На новых купюрах с номиналом 5 тысяч рублей изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: на лицевой стороне расположена стела «Европа — Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.