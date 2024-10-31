В Красноярском крае подорожает проезд в автобусах. Рассказываем, где и на сколько

Posted 31 октября, 04:10
Published 31 октября, 04:10
Modified 31 октября, 08:12
Updated 31 октября, 08:12
В Красноярском крае с первого ноября практически во всех городах и районах вырастет стоимость проезда в автобусах. Цены не изменятся только в Красноярске, Железногорске, Норильске и Дудинке.
Как рассказали «Проспекту Мира» в министерстве тарифной политики Красноярского края, к ним обратились перевозчики и попросили пересмотреть действующие тарифы на территории региона. В последний раз их пересматривали в июле прошлого года.
«Перевозчики предлагали увеличить стоимость проезда от 46 до 190 рублей за одну поездку. В соответствии с действующим законодательством пересмотр предельных тарифов на автомобильный транспорт производится не чаще одного раза в год на основании обращений более 50% перевозчиков.
На основании представленных документов министерство тарифной политики выявило, что из-за увеличения затрат транспортных организаций доходы от перевозки не обеспечивают устойчивую работу пассажирского транспорта».
В министерстве тарифной политики края объяснили «ПМ», что на изменение тарифов повлияло повышение минимального размера оплаты труда, рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы, энергоносители и автозапчасти.
В итоге с первого ноября стоимость билетов в общественном транспорте вырастет на 8 рублей.
Так, в Лесосибирске, Енисейске, Туруханском, Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Северо-Енисейском районах проезд в автобусах вырастет с 34 рублей до 42 рублей.
Стоимость проезда до 39 рублей вырастет в Ачинске, Бородине, Боготоле, Дивногорске, Зеленогорске, Канске, Минусинске, Назарове, Сосновоборске, Шарыпове, Пировском округе, а также в следующих территориях края:
Абанском, Балахтинском, Березовском, Бирилюсском, Большемуртинском, Большеулуйском, Дзержинском, Емельяновском, Ермаковском, Идринском, Иланском, Ирбейском, Казачинском, Каратузском, Козульском, Нижнеингашском, Новоселовском, Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, Тасеевском, Ужурском, Уярском, Шушенском районах.