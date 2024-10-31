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Posted 31 октября, 09:17

Published 31 октября, 09:17

Modified 31 октября, 09:19

Updated 31 октября, 09:19

В Красноярском крае у двух пенсионерок развалился дом и они скитаются по съёмкам

В Красноярском крае у двух пенсионерок развалился дом и они скитаются по съёмкам

31 октября 2024, 09:17
Фото: Wikipedia.
В Ярцево Енисейского района пенсионерка и её престарелая мать остались без жилья — их снятый с баланса дом стал аварийным и они были вынуждены уехать из села. В это время администрация сельсовета сняла их из очереди на социальное жильё.

Об этой истории рассказал депутат ЗС от ЛДПР Алексей Бойков, к которому и обратилась пенсионерка. Как пишет парламентарий, женщины жили в квартире от леспромхоза, но в конце 90-х дом был снят с баланса предприятия. Сейчас проживание в нём невозможно — там промерзают стены.

Сейчас женщины живут на съёмных квартирах, на аренду уходит почти вся пенсия. И поскольку они уехали из села, их сняли с очереди на социальное жильё. Пенсионерка обращалась в районную администрацию, но «никакого приемлемого для двух пенсионеров варианта».


«Из-за равнодушия чиновников две пенсионерки из Енисейского района стали бездомными. Надеюсь, чиновники и прокуратура разберутся в этой проблеме, и женщины обретут крышу над головой», — подытожил Алексей Бойков.
#Люди#Общество#Жильё#Пенсионеры#Чиновники#Алексей Бойков#Енисейский район#Ярцево
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