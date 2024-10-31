Жителя Красноярского края задержали за канал о пытках в колониях

Posted 31 октября, 09:23
Published 31 октября, 09:23
Modified 31 октября, 10:49
Updated 31 октября, 10:49
По версии следствия, в 2023 году в соцсетях создали сообщество, которое якобы публиковало «информацию, направленную на возбуждение социальной ненависти в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов». Ведомство называет эти публикации «пропагандой», в результате которой заключенные избивали других осужденных и арестантов.
Количество фигурантов следователи не называют. По данным журналистов, задержаны минимум семь человек — в Северодвинске, Коряжме, Норильске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Петербурге и Москве.
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах, фигуранты создали телеграм-канал «Анти пытки» и якобы привлекали в сообщество заключенных с помощью «идеологических установок движения АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Осужденные якобы под влиянием «Анти пыток» били других заключенных в больничных палатах, где те находились на лечении.
На сообщество «Анти пытки» в «Телеграме» подписано более 13,6 тысячи человек. Канал позиционирует себя как информационно-правозащитный проект, где публикуют посты и видео о пытках в местах заключения и людях, которые применяют насилие к осужденным и арестованным.
Основатель сообщества Роман Ругевич заявляет, что он с единомышленниками не «создавал и не участвовал в какой-либо экстремистской деятельности», а задержанные якобы не имели отношения к его группе.
Свердловский СК возбудил уголовное дело по двум статьями об организации экстремистского сообщества и о вовлечении людей в его деятельность. У фигурантов прошли обыски.
В СК Красноярского края нам сообщили, что они не занимаются этим делом, поэтому о задержании не имеют сведений.