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Posted 31 октября, 09:23

Published 31 октября, 09:23

Modified 31 октября, 10:49

Updated 31 октября, 10:49

Жителя Красноярского края задержали за канал о пытках в колониях

Жителя Красноярского края задержали за канал о пытках в колониях

31 октября 2024, 09:23
Фото: 1MI.
В пяти российских регионах, среди которых Красноярский край, задержали фигурантов дела об «экстремистском сообществе», сообщили в СК Свердловской области.

По версии следствия, в 2023 году в соцсетях создали сообщество, которое якобы публиковало «информацию, направленную на возбуждение социальной ненависти в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов». Ведомство называет эти публикации «пропагандой», в результате которой заключенные избивали других осужденных и арестантов.

Количество фигурантов следователи не называют. По данным журналистов, задержаны минимум семь человек — в Северодвинске, Коряжме, Норильске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Петербурге и Москве.

Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах, фигуранты создали телеграм-канал «Анти пытки» и якобы привлекали в сообщество заключенных с помощью «идеологических установок движения АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Осужденные якобы под влиянием «Анти пыток» били других заключенных в больничных палатах, где те находились на лечении.

На сообщество «Анти пытки» в «Телеграме» подписано более 13,6 тысячи человек. Канал позиционирует себя как информационно-правозащитный проект, где публикуют посты и видео о пытках в местах заключения и людях, которые применяют насилие к осужденным и арестованным.

Основатель сообщества Роман Ругевич заявляет, что он с единомышленниками не «создавал и не участвовал в какой-либо экстремистской деятельности», а задержанные якобы не имели отношения к его группе.

Свердловский СК возбудил уголовное дело по двум статьями об организации экстремистского сообщества и о вовлечении людей в его деятельность. У фигурантов прошли обыски.

В СК Красноярского края нам сообщили, что они не занимаются этим делом, поэтому о задержании не имеют сведений.

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#Владислав Савончик#Соцсети#Красноярск#Экстремизм#Задержание#Следствие#Пропаганда
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