Жителя Красноярского края задержали за канал о пытках в колониях

Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах, фигуранты создали телеграм-канал «Анти пытки» и якобы привлекали в сообщество заключенных с помощью «идеологических установок движения АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Осужденные якобы под влиянием «Анти пыток» били других заключенных в больничных палатах, где те находились на лечении.