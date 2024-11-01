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Posted 1 ноября, 11:54

Published 1 ноября, 11:54

Modified 1 ноября, 11:56

Updated 1 ноября, 11:56

Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита

Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита

1 ноября 2024, 11:54
Фото: prmira.ru.
Красноярск стал лидером по приросту заведений общепита за год среди крупных городов РФ.

Исследование провели в 2ГИС. Они рассчитали, как с октября 2023 по октябрь 2024 года изменилось общее количество заведений.

В топ-5 городов с наибольшим приростом вошли Красноярск — заведений стало больше на 9,11%, Казань — 8,2%, Ростов-на-Дону — 8,08%, Москва — 7,55% и Челябинск — 5,88%.

Фото: 2ГИС

Наибольший рост числа новых заведений в городах продемонстрировали три сегмента: точки безалкогольных напитков — рост на 14%, кофейни — на 11% и суши-бары — 6%.

В Красноярске сейчас открыто 62 суши-бара, что на 35% больше, чем было год назад. Следом идут кофейни — их стало больше на 17%, и теперь их 270. Еще в городе открылось много баров: сейчас их 170, за год их стало больше на 11%.

Больше всего суши-заведений в Советском районе и здесь же — больше всего заведений с высоким рейтингом.

Фото: 2ГИС

Однако в городе стало чуть меньше традиционных ресторанов — их количество сократилось на 1%.

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