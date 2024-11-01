Четверть красноярцев будут подрабатывать на ноябрьских праздниках

Posted 1 ноября, 11:25
Published 1 ноября, 11:25
Modified 1 ноября, 11:27
Updated 1 ноября, 11:27
Опрос жителей провел исследовательский центр сервиса «Зарплаты.ру». Чаще всего красноярцы собираются подрабатывать в такси — 15%, курьерами — 14%, комплектовщиками товаров — 8%.
Еще популярными для подработки вакансиями стали бухгалтер — 7%, продавец — 7%, репетитор — 6%, фотограф — 4%, грузчик — 3%, компьютерный мастер — 3%, аниматор — 3%, няня — 2%, работник колл-центра — 2%, официант — 2%, догситтер или котоняня — 2% и промоутер — 2%.
Красноярцы отметили, что готовы отказаться от выходных, так как хотят пополнить накопления, быстрее закрыть кредиты или из-за того, что у них небольшая зарплата.
Около 40% рассчитывают заработать от 5 до 10 тысяч рублей, 19% — 10-15 тысяч.