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Posted 1 ноября, 11:25

Published 1 ноября, 11:25

Modified 1 ноября, 11:27

Updated 1 ноября, 11:27

Четверть красноярцев будут подрабатывать на ноябрьских праздниках

Четверть красноярцев будут подрабатывать на ноябрьских праздниках

1 ноября 2024, 11:25
Фото: 1MI.
На ноябрьских праздниках хотят подработать 26% красноярцев.

Опрос жителей провел исследовательский центр сервиса «Зарплаты.ру». Чаще всего красноярцы собираются подрабатывать в такси — 15%, курьерами — 14%, комплектовщиками товаров — 8%.

Еще популярными для подработки вакансиями стали бухгалтер — 7%, продавец — 7%, репетитор — 6%, фотограф — 4%, грузчик — 3%, компьютерный мастер — 3%, аниматор — 3%, няня — 2%, работник колл-центра — 2%, официант — 2%, догситтер или котоняня — 2% и промоутер — 2%.

Красноярцы отметили, что готовы отказаться от выходных, так как хотят пополнить накопления, быстрее закрыть кредиты или из-за того, что у них небольшая зарплата.

Около 40% рассчитывают заработать от 5 до 10 тысяч рублей, 19% — 10-15 тысяч.

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