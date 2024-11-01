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Posted 1 ноября, 09:22

Published 1 ноября, 09:22

Modified 1 ноября, 09:24

Updated 1 ноября, 09:24

Красноярец предложил установить в городе памятник шаурме

Красноярец предложил установить в городе памятник шаурме

1 ноября 2024, 09:22
Фото: Александр Шаран.
Красноярец и владелец одной из сетей шаурмичных Александр Шаран предложил установить памятник шаурме.

Как рассказал Шаран, он написал письмо главе города, в котором поделился идеей установки памятника. Предприниматель предложил установить его на Предмостной площади.

«Я предлагаю установить первый в России памятник шаурме, чтобы закрепить за нашим городом статус самого вкусного города России. Этот монумент станет не только привлекательной достопримечательностью для туристов, но и внесёт существенный вклад в формирование имиджа Красноярска как центра гастрономического туризма», — пояснил Шаран.

Предприниматель даже поделился эскизом такого монумента.

Фото: Александр Шаран

В России уже есть монумент, посвященный шаверме. В Санкт-Петербурге установили памятник «Питерской шаверме» ещё в 2021 году. Однако пробыл он на улице меньше месяца — администрация района назвала его актом вандализма, и предприниматели, которые его установили, решили перенести памятник внутрь своего заведения.

В соцсетях идею восприняли по-разному. Кто-то поддержал такой креатив.

«Интересная идея. Надеемся поддержат».
«Необычно, креативно».

Другие высказались против памятника, и назвали идею «дебильной».

«Такого дебильного предложения и памятника не встречал».
«Почему именно шаурме? У нас больше похвастаться нечем…».
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