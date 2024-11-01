Красноярец предложил установить в городе памятник шаурме

Posted 1 ноября, 09:22
Published 1 ноября, 09:22
Modified 1 ноября, 09:24
Updated 1 ноября, 09:24
Как рассказал Шаран, он написал письмо главе города, в котором поделился идеей установки памятника. Предприниматель предложил установить его на Предмостной площади.
«Я предлагаю установить первый в России памятник шаурме, чтобы закрепить за нашим городом статус самого вкусного города России. Этот монумент станет не только привлекательной достопримечательностью для туристов, но и внесёт существенный вклад в формирование имиджа Красноярска как центра гастрономического туризма», — пояснил Шаран.
Предприниматель даже поделился эскизом такого монумента.
В России уже есть монумент, посвященный шаверме. В Санкт-Петербурге установили памятник «Питерской шаверме» ещё в 2021 году. Однако пробыл он на улице меньше месяца — администрация района назвала его актом вандализма, и предприниматели, которые его установили, решили перенести памятник внутрь своего заведения.
В соцсетях идею восприняли по-разному. Кто-то поддержал такой креатив.
«Интересная идея. Надеемся поддержат».
«Необычно, креативно».
Другие высказались против памятника, и назвали идею «дебильной».
«Такого дебильного предложения и памятника не встречал».
«Почему именно шаурме? У нас больше похвастаться нечем…».