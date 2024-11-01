Красноярец предложил установить в городе памятник шаурме

В России уже есть монумент, посвященный шаверме. В Санкт-Петербурге установили памятник «Питерской шаверме» ещё в 2021 году. Однако пробыл он на улице меньше месяца — администрация района назвала его актом вандализма, и предприниматели, которые его установили, решили перенести памятник внутрь своего заведения.