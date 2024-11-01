Красноярский край попал в лидеры по росту цен на сливочное масло в России

Posted 1 ноября, 06:14
Published 1 ноября, 06:14
Modified 1 ноября, 06:27
Updated 1 ноября, 06:27
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования аналитического ресурса «Контур.Маркет» — они проанализировали 3,8 миллиона чеков за октябрь 2024 и 2023 годов. По их данным, за год пачка сливочного масла в 180 граммов подорожала в среднем на 24%.
При этом, по заявлению ресурса, такая пачка масла в Красноярском крае подорожала на 61%, в Архангельской области — на 65%. Однако, по данным Красноярскстата, с октября 2023 года по октябрь 2024 года масло в Красноярском крае подорожало примерно на 27%.
Наименьший рост цены на продукт зафиксировали в Краснодарском крае — 3%, Ставропольском крае и Якутии — на 4%.
Сообщается, что масло в связи с ростом цен стали меньше покупать. Сильнее всего продажи упали в Брянской области — на 63%, в Архангельской области и Красноярском крае — на 57%.