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Posted 1 ноября, 06:14

Published 1 ноября, 06:14

Modified 1 ноября, 06:27

Updated 1 ноября, 06:27

Красноярский край попал в лидеры по росту цен на сливочное масло в России

Красноярский край попал в лидеры по росту цен на сливочное масло в России

1 ноября 2024, 06:14
Самый значительный рост цен на масло в 2024 году зафиксировали в Красноярском крае и в Архангельской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования аналитического ресурса «Контур.Маркет» — они проанализировали 3,8 миллиона чеков за октябрь 2024 и 2023 годов. По их данным, за год пачка сливочного масла в 180 граммов подорожала в среднем на 24%.

При этом, по заявлению ресурса, такая пачка масла в Красноярском крае подорожала на 61%, в Архангельской области — на 65%. Однако, по данным Красноярскстата, с октября 2023 года по октябрь 2024 года масло в Красноярском крае подорожало примерно на 27%.

Наименьший рост цены на продукт зафиксировали в Краснодарском крае — 3%, Ставропольском крае и Якутии — на 4%.

Сообщается, что масло в связи с ростом цен стали меньше покупать. Сильнее всего продажи упали в Брянской области — на 63%, в Архангельской области и Красноярском крае — на 57%.

  • Ранее мы рассказывали о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. По данным Красноярскстата с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.
  • С конца октября Турция начала поставлять сливочное масло в Россию, еще свою продукцию поставляют Индия и Иран. Однако, как сообщили красноярские торговые сети, вводить импортную продукцию в ассортимент они не планируют.
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