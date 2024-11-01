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Posted 1 ноября, 08:18

Published 1 ноября, 08:18

Modified 1 ноября, 08:21

Updated 1 ноября, 08:21

Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»

Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»

1 ноября 2024, 08:18
Фото: prmira.ru.
Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на ноябрь в Красноярске.

Первая неделя, по прогнозу Среднесибирского УГМС, будет более чем комфортная — до 6–7 ноября температура воздуха будет выше климатической нормы. Тут синоптик давал подробный прогноз на ноябрьские праздники.

После 7 ноября прогнозируют температурные скачки из минуса в плюс, снег и дождь.

«Ноябрь — нестабильный месяц в плане погоды. Температуры +5…+10 в ноябре не так часто у нас бывают, а процесс перестроения с осенних процессов на зимние уже который год потихоньку затягивается», — рассказал Ульянов.

Однако в целом температура во второй половине ноября будет в рамках климатической нормы.

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