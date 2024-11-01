Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»

Posted 1 ноября, 08:18
Published 1 ноября, 08:18
Modified 1 ноября, 08:21
Updated 1 ноября, 08:21
Первая неделя, по прогнозу Среднесибирского УГМС, будет более чем комфортная — до 6–7 ноября температура воздуха будет выше климатической нормы. Тут синоптик давал подробный прогноз на ноябрьские праздники.
После 7 ноября прогнозируют температурные скачки из минуса в плюс, снег и дождь.
«Ноябрь — нестабильный месяц в плане погоды. Температуры +5…+10 в ноябре не так часто у нас бывают, а процесс перестроения с осенних процессов на зимние уже который год потихоньку затягивается», — рассказал Ульянов.
Однако в целом температура во второй половине ноября будет в рамках климатической нормы.