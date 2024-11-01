«Красноярский цемент» подводит итоги работы за девять месяцев 2024 года

Основным рынком сбыта для компании являются Красноярский край и Республика Хакасия. Продукция завода поставляется для реализации крупных проектов жилищного, инфраструктурного и промышленного строительства, в частности, для возведения объектов компаний «Полюс», «Соврудник», «РН-Ванкор», горнообогатительных комбинатов на месторождениях «Черногорское», «Высокое» и других, метрополитена в Красноярске, а также для реконструкции взлетно-посадочной полосы, перронов и магистральных рулежных дорожек международного аэропорта «Красноярск».