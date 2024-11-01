«Красноярский цемент» подводит итоги работы за девять месяцев 2024 года

Posted 1 ноября, 07:28
Published 1 ноября, 07:28
Modified 1 ноября, 08:02
Updated 1 ноября, 08:02
В ассортименте предприятия — десять видов цемента, в том числе четыре специальных, из которых два вида предназначены для транспортного строительства. Наиболее востребованным среди потребителей по-прежнему остается портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, который используется в производстве железобетонных изделий и монолитном домостроении.
Основным рынком сбыта для компании являются Красноярский край и Республика Хакасия. Продукция завода поставляется для реализации крупных проектов жилищного, инфраструктурного и промышленного строительства, в частности, для возведения объектов компаний «Полюс», «Соврудник», «РН-Ванкор», горнообогатительных комбинатов на месторождениях «Черногорское», «Высокое» и других, метрополитена в Красноярске, а также для реконструкции взлетно-посадочной полосы, перронов и магистральных рулежных дорожек международного аэропорта «Красноярск».
В ООО «Красноярский цемент» продолжается модернизация оборудования. В 2024 году на техническое перевооружение предприятия планируется направить 314 млн рублей с НДС (с учетом стоимости объектов, приобретенных по договорам лизинга). Предприятие реализует масштабные инвестиционные проекты, например, строительство нового углеподготовительного отделения для вращающихся печей с установкой новых многоканальных угольных горелок.
В настоящее время на предприятии устанавливается новое оборудование — комбинированные весы, предназначенные для взвешивания и отгрузки навального цемента в автомобильный и железнодорожный транспорт. Проект планируется реализовать до конца текущего года.
«В 2024 году на предприятии началось строительство нового углеподготовительного отделения для вращающихся печей. В рамках этого масштабного проекта, который реализуется холдингом „Сибирский цемент“, планируется установить современные многоканальные угольные горелки. Это позволит существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», — рассказал директор по производству ООО «Красноярский цемент» Семен Усламин.
Как всегда, в приоритете — повышение уровня экологической безопасности производства ООО «Красноярский цемент». На заводе действуют 50 газоочистных установок, эффективность которых составляет 98-99%. Предприятие продолжает участие в федеральном проекте «Чистый воздух». Кроме того, в рамках исполнения экологического законодательства подана заявка на получение комплексного экологического разрешения, Минпромторгом России уже согласована программа повышения экологической эффективности предприятия. ППЭЭ, рассчитанная до 2026 года, предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ.
На Красноярском цементном заводе своевременно выполняется программа ремонтов и технического обслуживания оборудования. На эти цели в текущем году планируется направить 797,1 млн рублей (без НДС).
«Мы завершаем строительный сезон 2024 года успешно. Завод работает стабильно, выполняя все взятые на себя обязательства. Нам удается справляться с вызовами рынка, сохранять объемы производства и реализации цемента, — отметил управляющий директор ООО „Красноярский цемент“ Дмитрий Киреев. — Этот год для нашего предприятия — юбилейный. 80 лет назад, в 1944 году, была запущена первая печь, завод дал стране первую партию цемента. Спустя десятилетия предприятие продолжает совершенствоваться и вносить свой вклад в развитие Красноярского края и Сибири».