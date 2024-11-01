Красноярцам пообещали жару на ноябрьских праздниках

Posted 1 ноября, 06:46
Published 1 ноября, 06:46
Modified 1 ноября, 06:47
Updated 1 ноября, 06:47
Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем — выходной переносили на 30 апреля, чтобы не прерывать майские выходные.
Отдыхать жители будут в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября — в этот день празднуется День народного единства.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», какая погода будет в Красноярске и крае на ноябрьских праздниках.
Как отмечает Ульянов, в Красноярске в период со 2 по 4 ноября не будет осадков. По ночам будет холодно, а днем значительно потеплеет.
«Ночью 2 ноября в Красноярске прогнозируется -8…-10, днем 0…-2 градуса. В воскресенье, 3 ноября, ночные температуры составят около -10…-12. В дневное время потеплеет до +3…+5.
В понедельник, 4 ноября, ночью будет 0…+2. Днем потеплеет до +8…+10 градусов».
В центральных и южных районах 2 ноября ночные температуры будут колебаться от -5 до -12, местами возможно до -15…-20 градусов. Днем ожидается от +2 до -4, местами до -4…-9. Возможен небольшой снег.
«В воскресенье, 3 ноября, ночью будет -5…-12, местами около -20. В дневные часы будет теплее: 0…+5, возможно понижение до -5…-10 градусов.
4 ноября в центральных районах края ожидаются осадки и порывы до 13 м/с. Ночью температура составит от +3 до -4 градусов, местами до -8…-13. Днем будет очень тепло: от +5 до +12 градусов, местами 0…-2».