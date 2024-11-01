Красноярцам рассказали, как выбрать теплый пуховик

Posted 1 ноября, 12:53
Published 1 ноября, 12:53
Modified 1 ноября, 12:55
Updated 1 ноября, 12:55
В ведомстве уточнили, что все пуховики должны быть промаркированы уникальным цифровым кодом Data Matrix. Если его отсканировать в приложении «Честный знак», то можно узнать изготовителя, размер и состав пуховика — эта же информация должна быть на бирке.
При выборе пуховика стоит обратить внимание на частоту простежки. Чем чаще пуховик простеган, тем меньше вероятность, что пух собьется и осядет.
Еще у пуховика должен быть чистый наполнитель, без постороннего запаха, равномерно распределенный по всему изделию.
Вот характеристики самых популярных наполнителей:
Лучше всего выбрать пуховик из водоотталкивающей, плотной и прочной ткани. Перед покупкой желательно убедиться в стойкости цвета: можно намочить белый платок и протереть им ткань— на платке не должно остаться следов краски.