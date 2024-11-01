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Posted 1 ноября, 12:53

Published 1 ноября, 12:53

Modified 1 ноября, 12:55

Updated 1 ноября, 12:55

Красноярцам рассказали, как выбрать теплый пуховик

Красноярцам рассказали, как выбрать теплый пуховик

1 ноября 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney.
В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору теплого пуховика на зиму.

В ведомстве уточнили, что все пуховики должны быть промаркированы уникальным цифровым кодом Data Matrix. Если его отсканировать в приложении «Честный знак», то можно узнать изготовителя, размер и состав пуховика — эта же информация должна быть на бирке.

При выборе пуховика стоит обратить внимание на частоту простежки. Чем чаще пуховик простеган, тем меньше вероятность, что пух собьется и осядет.

Еще у пуховика должен быть чистый наполнитель, без постороннего запаха, равномерно распределенный по всему изделию.

Вот характеристики самых популярных наполнителей:

  • гусиный пух — самый теплый, срок износа до 20 лет;
  • утиный пух — менее теплый, срок износа до 5 лет;
  • тинсулейт — подходит для морозов до –30, легкий, мягкий, воздушный, долгий срок износа;
  • холлофайбер — до –25, легкий, мягкий, воздушный, устойчив к влаге;
  • синтепон — до –10…–15, теряет свойства после первой стирки. Срок износа 2-3 года.

Лучше всего выбрать пуховик из водоотталкивающей, плотной и прочной ткани. Перед покупкой желательно убедиться в стойкости цвета: можно намочить белый платок и протереть им ткань— на платке не должно остаться следов краски.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Одежда#Покупки#Роспотребнадзор#Зима
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