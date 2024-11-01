Мирра Андреева вошла в топ-10 российских спортсменов с самым ценным брендом

Авторы рейтинга отметили, что в этом году уроженка Красноярска завоевала первый титул на уровне WTA в карьере на турнире Iasi Open и серебряную медаль в парном разряде на Олимпиаде во Франции. В этом году Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-20 с 2005 года.