Мирра Андреева вошла в топ-10 российских спортсменов с самым ценным брендом

Posted 1 ноября, 02:52
Published 1 ноября, 02:52
Modified 1 ноября, 04:13
Updated 1 ноября, 04:13
Авторы при создании рейтинга учитывали популярность спортсменов в социальных сетях, количество упоминаний в СМИ и маркетинговую привлекательность бренда спортсмена.
В рейтинг включили только действующих российских спортсменов, участвующих в официальных соревнованиях.
Forbes составил список 30 самых ценных персональных брендов среди российских спортсменов. Красноярская теннисистка в этом году заняла в рейтинге 7 место, в прошлом году спортсменка оказалась на 25 строчке.
Авторы рейтинга отметили, что в этом году уроженка Красноярска завоевала первый титул на уровне WTA в карьере на турнире Iasi Open и серебряную медаль в парном разряде на Олимпиаде во Франции. В этом году Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-20 с 2005 года.
«Непосредственное очарование юности и громкие успехи на корте в этом сезоне сделали Мирру особенно привлекательной в маркетинговом плане, правда, пока в спонсорах числятся только Nike и производитель ракеток Wilson.
Впрочем, иметь контракт с Nike, резко сократившим свое присутствие в теннисе — уже хорошее достижение», — отмечают авторы рейтинга.
Тут мы писали о том, что теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в Красноярск.