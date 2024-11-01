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Posted 1 ноября, 02:52

Published 1 ноября, 02:52

Modified 1 ноября, 04:13

Updated 1 ноября, 04:13

Мирра Андреева вошла в десятку спортсменов с самым ценным личным брендом

Мирра Андреева вошла в топ-10 российских спортсменов с самым ценным брендом

1 ноября 2024, 02:52
Фото: Из соцсетей Мирры Андреева.

Мирра Андреева вошла в десятку спортсменов с самым ценным личным брендом

Красноярская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-10 российских спортсменов с самым ценным личным брендом.

Авторы при создании рейтинга учитывали популярность спортсменов в социальных сетях, количество упоминаний в СМИ и маркетинговую привлекательность бренда спортсмена.

В рейтинг включили только действующих российских спортсменов, участвующих в официальных соревнованиях.

Forbes составил список 30 самых ценных персональных брендов среди российских спортсменов. Красноярская теннисистка в этом году заняла в рейтинге 7 место, в прошлом году спортсменка оказалась на 25 строчке.

Авторы рейтинга отметили, что в этом году уроженка Красноярска завоевала первый титул на уровне WTA в карьере на турнире Iasi Open и серебряную медаль в парном разряде на Олимпиаде во Франции. В этом году Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-20 с 2005 года.

«Непосредственное очарование юности и громкие успехи на корте в этом сезоне сделали Мирру особенно привлекательной в маркетинговом плане, правда, пока в спонсорах числятся только Nike и производитель ракеток Wilson.
Впрочем, иметь контракт с Nike, резко сократившим свое присутствие в теннисе — уже хорошее достижение», — отмечают авторы рейтинга.

Тут мы писали о том, что теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в Красноярск.

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