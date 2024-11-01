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Posted 1 ноября, 06:45

Published 1 ноября, 06:45

Modified 1 ноября, 06:45

Updated 1 ноября, 06:45

«Новые люди» представят Красноярский край на чемпионате России по мини-футболу

«Новые люди» представят Красноярский край на чемпионате России по мини-футболу

1 ноября 2024, 06:45
Фото: «Новые люди».
Сборная двух команд «Лидер — Новые люди» представит Красноярский край на Чемпионате России по мини-футболу 8×8. Коллектив, президентом которого является секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Черных, вошла в число ста сильнейших команд страны.

Отборочный региональный этап, который проходил с мая по сентябрь, собрал более 800 команд из 79 регионов России. На краевом уровне соревновались коллективы из Красноярска, Ачинска, Зеленогорска, Лесосибирска и Железногорска. В итоге единственная путёвка на общероссийский финал досталась «Лидеру — Новые люди».

Фото: «Новые люди»

«Мы стараемся поддерживать спорт во всех его проявлениях. Среди наших сторонников много тех, кто занимается профессионально, а также любители массового спорта. Особенно в региональном отделении уважаем футбол. Он помогает научиться работать в команде, развивает тактическое мышление, закаляет дух, прививает дисциплину. Мы благодарим всех, кто болел за нас, поддерживал нашу команду во время отборочных игр. Постараемся достойно представить Красноярский край на общероссийском финале», — говорит Евгений Черных.

Фото: «Новые люди»

Финал турнира по мини-футболу пройдёт в Сочи с 1 по 7 ноября. Красноярская команда проведёт первые матчи 1 ноября в 16:10, 2 ноября в 13:00 и 3 ноября в 16:10. Игры пройдут на «Территории спорта» (Морской бульвар, 1/1). Если вы в это время будете отдыхать в Сочи, обязательно приходите поддержать красноярскую команду!

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