«Новые люди» представят Красноярский край на чемпионате России по мини-футболу

Posted 1 ноября, 06:45
Published 1 ноября, 06:45
Modified 1 ноября, 06:45
Updated 1 ноября, 06:45
Отборочный региональный этап, который проходил с мая по сентябрь, собрал более 800 команд из 79 регионов России. На краевом уровне соревновались коллективы из Красноярска, Ачинска, Зеленогорска, Лесосибирска и Железногорска. В итоге единственная путёвка на общероссийский финал досталась «Лидеру — Новые люди».
«Мы стараемся поддерживать спорт во всех его проявлениях. Среди наших сторонников много тех, кто занимается профессионально, а также любители массового спорта. Особенно в региональном отделении уважаем футбол. Он помогает научиться работать в команде, развивает тактическое мышление, закаляет дух, прививает дисциплину. Мы благодарим всех, кто болел за нас, поддерживал нашу команду во время отборочных игр. Постараемся достойно представить Красноярский край на общероссийском финале», — говорит Евгений Черных.
Финал турнира по мини-футболу пройдёт в Сочи с 1 по 7 ноября. Красноярская команда проведёт первые матчи 1 ноября в 16:10, 2 ноября в 13:00 и 3 ноября в 16:10. Игры пройдут на «Территории спорта» (Морской бульвар, 1/1). Если вы в это время будете отдыхать в Сочи, обязательно приходите поддержать красноярскую команду!