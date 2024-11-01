«Новые люди» представят Красноярский край на чемпионате России по мини-футболу

«Мы стараемся поддерживать спорт во всех его проявлениях. Среди наших сторонников много тех, кто занимается профессионально, а также любители массового спорта. Особенно в региональном отделении уважаем футбол. Он помогает научиться работать в команде, развивает тактическое мышление, закаляет дух, прививает дисциплину. Мы благодарим всех, кто болел за нас, поддерживал нашу команду во время отборочных игр. Постараемся достойно представить Красноярский край на общероссийском финале», — говорит Евгений Черных.