«Опоздали на работу»: красноярцы пожаловались на задержку электричек

Posted 1 ноября, 05:40
Published 1 ноября, 05:40
Modified 1 ноября, 05:42
Updated 1 ноября, 05:42
В редакцию «ПМ» обратилась красноярка Людмила. Женщина рассказала, что ждала электричку сегодня на станции «Улица Водопьянова». Она просидела на перроне час, но транспорт так и не пришел.
«Пришлось вызывать такси. Опоздали на работу. По телефону справочная не объясняет, почему задержка», — говорит женщина.
В КрасЖД объясняют, график движения поездов изменился сегодня по техническим причинам. С задержкой ехали следующие электрички:
Причем отклонение от графика — от часа до двух с половиной. Маршруты четырех поездов сократили:
В компании пассажирам принесли извинения. «ПМ» в пресс-службе железной дороги рассказали, что все задержанные электрички уже приехали на конечные станции. Изменений в графике других поездов нет.
«Причиной утренних задержек электричек стал высокий график движения грузовых поездов. Отметим, что сейчас Красноярская железная дорога работает в условиях многократного увеличения количества грузовых поездов — они следуют на восток, в направлении Дальневосточных портов и погранпереходов. Кроме того, значительно выросли транссибирские перевозки внутри страны. Это государственная задача, которую выполняют железнодорожники. В периоды времени, когда интенсивность движения поездов возрастает, это может влиять на изменение графика движения пригородных поездов», — заявили в КрасЖД.