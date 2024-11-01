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Posted 1 ноября, 05:40

Published 1 ноября, 05:40

Modified 1 ноября, 05:42

Updated 1 ноября, 05:42

«Опоздали на работу»: красноярцы пожаловались на задержку электричек

«Опоздали на работу»: красноярцы пожаловались на задержку электричек

1 ноября 2024, 05:40
Фото: prmira.ru.
Жители Красноярска сегодня утром не смогли воспользоваться электричкой. Пассажиры говорят, прождали электропоезд на перроне и в итоге уехали на такси. В КрасЖД заявляют, произошла задержка. С чем она связана?

В редакцию «ПМ» обратилась красноярка Людмила. Женщина рассказала, что ждала электричку сегодня на станции «Улица Водопьянова». Она просидела на перроне час, но транспорт так и не пришел.

«Пришлось вызывать такси. Опоздали на работу. По телефону справочная не объясняет, почему задержка», — говорит женщина.

В КрасЖД объясняют, график движения поездов изменился сегодня по техническим причинам. С задержкой ехали следующие электрички:

  • №6141 Дивногорск — Зеледеево,
  • №6232 Чернореченская — Красноярск,
  • №6123 Красноярск Северный — Зыково,
  • №6113 Красноярск Северный — Красноярск,
  • №6155 Красноярск Северный — Красноярск.

Причем отклонение от графика — от часа до двух с половиной. Маршруты четырех поездов сократили:

  • №6103 Дивногорск — Минино и №6108 Минино Красноярск — до станции Бугач;
  • №6124 Красноярск Северный — Зыково и №6125 Зыково — Красноярск — до станции Базаиха.

В компании пассажирам принесли извинения. «ПМ» в пресс-службе железной дороги рассказали, что все задержанные электрички уже приехали на конечные станции. Изменений в графике других поездов нет.

«Причиной утренних задержек электричек стал высокий график движения грузовых поездов. Отметим, что сейчас Красноярская железная дорога работает в условиях многократного увеличения количества грузовых поездов — они следуют на восток, в направлении Дальневосточных портов и погранпереходов. Кроме того, значительно выросли транссибирские перевозки внутри страны. Это государственная задача, которую выполняют железнодорожники. В периоды времени, когда интенсивность движения поездов возрастает, это может влиять на изменение графика движения пригородных поездов», — заявили в КрасЖД.
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