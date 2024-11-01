«Опоздали на работу»: красноярцы пожаловались на задержку электричек

Жители Красноярска сегодня утром не смогли воспользоваться электричкой. Пассажиры говорят, прождали электропоезд на перроне и в итоге уехали на такси. В КрасЖД заявляют, произошла задержка. С чем она связана?

В редакцию «ПМ» обратилась красноярка Людмила. Женщина рассказала, что ждала электричку сегодня на станции «Улица Водопьянова». Она просидела на перроне час, но транспорт так и не пришел. «Пришлось вызывать такси. Опоздали на работу. По телефону справочная не объясняет, почему задержка», — говорит женщина. В КрасЖД объясняют, график движения поездов изменился сегодня по техническим причинам. С задержкой ехали следующие электрички: №6141 Дивногорск — Зеледеево,

№6232 Чернореченская — Красноярск,

№6123 Красноярск Северный — Зыково,

№6113 Красноярск Северный — Красноярск,

№6155 Красноярск Северный — Красноярск. Причем отклонение от графика — от часа до двух с половиной. Маршруты четырех поездов сократили: №6103 Дивногорск — Минино и №6108 Минино Красноярск — до станции Бугач;

№6124 Красноярск Северный — Зыково и №6125 Зыково — Красноярск — до станции Базаиха. В компании пассажирам принесли извинения. «ПМ» в пресс-службе железной дороги рассказали, что все задержанные электрички уже приехали на конечные станции. Изменений в графике других поездов нет. «Причиной утренних задержек электричек стал высокий график движения грузовых поездов. Отметим, что сейчас Красноярская железная дорога работает в условиях многократного увеличения количества грузовых поездов — они следуют на восток, в направлении Дальневосточных портов и погранпереходов. Кроме того, значительно выросли транссибирские перевозки внутри страны. Это государственная задача, которую выполняют железнодорожники. В периоды времени, когда интенсивность движения поездов возрастает, это может влиять на изменение графика движения пригородных поездов», — заявили в КрасЖД. Читайте также: Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить. Когда? Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта В Красноярском крае построят новую железную дорогу на Дальний Восток