Отбор жесткий: радиотехник из Ачинска не попал в шоу «Голос». Он рассказал о кастинге

Иван Бронников уже вернулся в родной Ачинск из Москвы. О том, что он не прошел, узнал еще в день кастинга. Из 10 человек, которые приехали на отбор, прошли дальше только трое — мужчина, который пел академическим вокалом, еще один, исполнявший джаз, и девушка. Их отправили на повторное прослушивание.