Отбор жесткий: радиотехник из Ачинска не попал в шоу «Голос». Он рассказал о кастинге

Posted 1 ноября, 11:18
Published 1 ноября, 11:18
Modified 1 ноября, 11:21
Updated 1 ноября, 11:21
Мы рассказывали, что 21-летний житель Ачинска отправился на кастинг шоу «Голос» в Москву. Парень три года подряд пытался подать заявку, но повезло ему только в этом году. Деньги на билет артисту, который учится на радиотехника, обещали выдать в администрации, но по итогу 100 тысяч на дорогу, проживание и костюм собрали неравнодушные земляки.
Позже депутат, обещавший помочь парню, прокомментировал «ПМ» ситуацию.
Иван Бронников уже вернулся в родной Ачинск из Москвы. О том, что он не прошел, узнал еще в день кастинга. Из 10 человек, которые приехали на отбор, прошли дальше только трое — мужчина, который пел академическим вокалом, еще один, исполнявший джаз, и девушка. Их отправили на повторное прослушивание.
«Я единственный, кто из Красноярского края приехал. Увидел всю группу, которая снимается в „Голосе Дети“. У нас был кастинг, а у них, скорее всего, съемки проходили уже. Увидел очень много людей, которые долго занимаются профессионально вокалом — по 20 лет. У них голоса, я даже не знаю, как это объяснить, это надо слышать», — рассказал Иван Бронников.
Другие участники вдохновили его на то, чтобы тоже заняться вокалом профессионально. Сейчас парень ищет педагога. Еще говорит, никогда не угадаешь, какой репертуар везти с собой — каждый год жюри предпочитает разный. Иван исполнил две песни: Jony — «Согрей» и Hi-Fi — «Седьмой лепесток», которую позже перепел Антон Токарев.
«Отбор был жесткий. После прослушивания никакую обратную связь не дали, сказали „спасибо“. Потом мы вышли, минут 10 сидели ждали результата. Узнал, что я не прошел. Поначалу расстроился, потом понял, над чем работать, понял какие-то свои ошибки, знаю, что сейчас делать».
На следующий день парень улетел обратно в Ачинск. Посмотреть Москву не успел — был только на Красной площади.
Иван уже подал заявки на другие шоу и ждет ответа. Он хочет поучаствовать в программе «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Считает, что пройти туда шансов больше, чем на «Голос». Если после занятий вокалом станет петь лучше, то собирается повторно поехать на «Голос».
«Все поддержали меня, когда узнали, что я не прошел. Сказали, что это только начало, что я уже добрался до Москвы. Начало положено, старт есть, поэтому дальше — больше».