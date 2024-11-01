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Posted 1 ноября, 06:00

Published 1 ноября, 06:00

Modified 1 ноября, 06:02

Updated 1 ноября, 06:02

До 20 лет колонии грозит матери, заставившей ребенка выпить чистящее средство

«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания

1 ноября 2024, 06:00
Фото: Прокуратура Красноярского края.

До 20 лет колонии грозит матери, заставившей ребенка выпить чистящее средство

Матери, заставившей ребенка выпить чистящее средство «Азелит», грозит до 20 лет лишения свободы. Прокуратура утвердила женщине обвинение — скоро ее ждет суд. Сам мальчик, все лето пролежавший в больнице, дал показания. Рассказываем, что он говорит.

ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».

Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».

Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.

В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.

После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся. Позже женщине продлили заключение под стражей до 14 ноября.

Бабушка ребенка заявляла «ПМ», что мальчик уже «все глотает», но в больницу продолжает ездить.

Сейчас 11-летний мальчик ходит в школу, но восстановление после операции продолжается. Ребенку предстоит еще одна операция.

«Мама домой пришла пьяная, я на нее разозлился, и что-то сказал, что она пьет. Мама взяла кочергу и ударила по голове. Мне было больно, и я заплакал, пошла кровь из головы. Потом она взяла бутылку с чистящим средством, налила в кружку и сказала пить. Я взял кружку и выпил, так как был злой на то, что она пришла домой пьяная», — рассказал на допросе мальчик.

Ребенок вместе с братьями и сестрами сейчас живет с отцом. Мать находится в СИЗО, вину она не признает.

«Я не хотела его убивать, и не думала о том, что он можем умереть. Хотела наказать и испугать, за высказанные им в мой адрес слова, о том, что лучше бы меня не было», — говорит женщина.

Обвинение в покушении на убийство (ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ) утвердила прокуратура. Теперь ее ждет суд. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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