«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания

Posted 1 ноября, 06:00
Published 1 ноября, 06:00
Modified 1 ноября, 06:02
Updated 1 ноября, 06:02
ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».
Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».
Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.
В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.
Бабушка ребенка заявляла «ПМ», что мальчик уже «все глотает», но в больницу продолжает ездить.
Сейчас 11-летний мальчик ходит в школу, но восстановление после операции продолжается. Ребенку предстоит еще одна операция.
«Мама домой пришла пьяная, я на нее разозлился, и что-то сказал, что она пьет. Мама взяла кочергу и ударила по голове. Мне было больно, и я заплакал, пошла кровь из головы. Потом она взяла бутылку с чистящим средством, налила в кружку и сказала пить. Я взял кружку и выпил, так как был злой на то, что она пришла домой пьяная», — рассказал на допросе мальчик.
Ребенок вместе с братьями и сестрами сейчас живет с отцом. Мать находится в СИЗО, вину она не признает.
«Я не хотела его убивать, и не думала о том, что он можем умереть. Хотела наказать и испугать, за высказанные им в мой адрес слова, о том, что лучше бы меня не было», — говорит женщина.
Обвинение в покушении на убийство (ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ) утвердила прокуратура. Теперь ее ждет суд. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.