РЖД и Белорусская железная дорога договорились о расширении сотрудничества

Количество пассажиров в сообщении между Россией и Беларусью в январе–августе 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, составив почти 2 млн человек. При этом почти четверть пассажиров выбрали для своих поездок скоростные поезда «Ласточка», которые курсируют дважды в день.