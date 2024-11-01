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Posted 1 ноября, 05:42

Published 1 ноября, 05:42

Modified 1 ноября, 08:41

Updated 1 ноября, 08:41

В красноярских Черемушках парень избил девушку

Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице

1 ноября 2024, 05:42
Фото: t.me/smikrsk.

В красноярских Черемушках парень избил девушку

В Красноярске в Черемушках парень избил девушку. Он несколько раз ударил ее кулаками по лицу.

Сегодня, 1 ноября, в соцсетях появился ролик с избиением девушки. По словам очевидца, все произошло во дворе дома на улице Шевченко, 1А.

На кадрах записи видно, что как две девушки спорят друг с другом. В какой-то момент парень неожиданно наносит два удара в голову одной из девушек.

Видео: t.me/smikrsk.

После этого он останавливается и начинает о чем-то разговаривать с пострадавшей. Затем молодой человек тащит девушку за волосы и бросает на асфальт. Как утверждает автор ролика, потасовка произошла между несовершеннолетними.

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что сообщений и заявлений по этому факту не поступало, однако после нашего обращения проведут проверку.

«Сотрудники полиции инициировали проверку после сообщения в СМИ», — отметили в ведомстве.
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