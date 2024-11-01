Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице

Posted 1 ноября, 05:42
Published 1 ноября, 05:42
Modified 1 ноября, 08:41
Updated 1 ноября, 08:41
Сегодня, 1 ноября, в соцсетях появился ролик с избиением девушки. По словам очевидца, все произошло во дворе дома на улице Шевченко, 1А.
На кадрах записи видно, что как две девушки спорят друг с другом. В какой-то момент парень неожиданно наносит два удара в голову одной из девушек.
После этого он останавливается и начинает о чем-то разговаривать с пострадавшей. Затем молодой человек тащит девушку за волосы и бросает на асфальт. Как утверждает автор ролика, потасовка произошла между несовершеннолетними.
«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что сообщений и заявлений по этому факту не поступало, однако после нашего обращения проведут проверку.
«Сотрудники полиции инициировали проверку после сообщения в СМИ», — отметили в ведомстве.