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Posted 1 ноября, 08:28

Published 1 ноября, 08:28

Modified 1 ноября, 09:35

Updated 1 ноября, 09:35

Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске

Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске

1 ноября 2024, 08:28
Фото: prmira.ru.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на ноябрь в Красноярске, центральных и южных районах края.

Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что среднемесячная температура в ноябре будет выше климатических значений на 2 градуса — норма составляет -7,3 градуса.

В ночь на 2 ноября температура опустится до -5…-10 градусов. Днем потеплеет до 1…-4 градусов. В ночь на 3 ноября будет -7…-12 градусов, днем потеплеет до +5 ноября.

Ночью 4 ноября ожидается +3…-4 градусов, днем +5…+12. Уже в будние дни температура снова начнет опускаться — ночью 0…7 градусов, днем 0…10.

Во второй и третьей декаде месяца резких скачков не ожидается. Сугробов и снега ждать не стоит из-за плюсовых температур.

«Ноябрь — нестабильный месяц в плане погоды. Температуры +5…+10 в ноябре не так часто у нас бывают, а процесс перестроения с осенних процессов на зимние уже который год потихоньку затягивается. Основные процессы перестройки вообще происходили всегда в октябре, но последние годы эта тенденция стала переходить на ноябрь», — рассказал й Ульянов.

Отдельно синоптик рассказал про прошедший месяц. Средняя температура в октябре была 3 градуса — это почти на один градусы выше среднемесячных значений почти на один градус. В октябре 2023-го было пять градусов — это одно из рекордных значений. Осадки были на уровне нормы — 43 миллиметра

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#Владислав Савончик#Погода#Красноярск#Прогноз#УГМС#Синоптик#Ноябрь#Температура
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