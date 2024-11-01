Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске

Отдельно синоптик рассказал про прошедший месяц. Средняя температура в октябре была 3 градуса — это почти на один градусы выше среднемесячных значений почти на один градус. В октябре 2023-го было пять градусов — это одно из рекордных значений. Осадки были на уровне нормы — 43 миллиметра