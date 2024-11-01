Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске

Posted 1 ноября, 08:28
Published 1 ноября, 08:28
Modified 1 ноября, 09:35
Updated 1 ноября, 09:35
Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что среднемесячная температура в ноябре будет выше климатических значений на 2 градуса — норма составляет -7,3 градуса.
В ночь на 2 ноября температура опустится до -5…-10 градусов. Днем потеплеет до 1…-4 градусов. В ночь на 3 ноября будет -7…-12 градусов, днем потеплеет до +5 ноября.
Ночью 4 ноября ожидается +3…-4 градусов, днем +5…+12. Уже в будние дни температура снова начнет опускаться — ночью 0…7 градусов, днем 0…10.
Во второй и третьей декаде месяца резких скачков не ожидается. Сугробов и снега ждать не стоит из-за плюсовых температур.
«Ноябрь — нестабильный месяц в плане погоды. Температуры +5…+10 в ноябре не так часто у нас бывают, а процесс перестроения с осенних процессов на зимние уже который год потихоньку затягивается. Основные процессы перестройки вообще происходили всегда в октябре, но последние годы эта тенденция стала переходить на ноябрь», — рассказал й Ульянов.
Отдельно синоптик рассказал про прошедший месяц. Средняя температура в октябре была 3 градуса — это почти на один градусы выше среднемесячных значений почти на один градус. В октябре 2023-го было пять градусов — это одно из рекордных значений. Осадки были на уровне нормы — 43 миллиметра