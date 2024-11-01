Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября

Posted 1 ноября, 01:02
Published 1 ноября, 01:02
Modified 1 ноября, 06:45
Updated 1 ноября, 06:45
По информации Среднесибирского УГМС, в пятницу, 1 ноября, будет облачно с прояснениями и пойдет снег.
Днем на столбике термометра будет около -2 градусов, ветер слабый. На дорогах возможна гололедица.
По данным gismeteo, в последний день этой рабочей недели, 2 ноября, в Красноярске утром будет -5 градусов. Днем температура воздуха составит около 0 и без осадков.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода ждет красноярцев в начале ноября.