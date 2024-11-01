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Posted 1 ноября, 01:02

Published 1 ноября, 01:02

Modified 1 ноября, 06:45

Updated 1 ноября, 06:45

Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября

Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября

1 ноября 2024, 01:02
Фото: prmira.ru.
В Красноярске первого ноября в городе ожидаются минусовые температуры.

По информации Среднесибирского УГМС, в пятницу, 1 ноября, будет облачно с прояснениями и пойдет снег.

Днем на столбике термометра будет около -2 градусов, ветер слабый. На дорогах возможна гололедица.

По данным gismeteo, в последний день этой рабочей недели, 2 ноября, в Красноярске утром будет -5 градусов. Днем температура воздуха составит около 0 и без осадков.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода ждет красноярцев в начале ноября.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Снег#Ноябрь#Среднесибирское УГМС#Похолодание
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